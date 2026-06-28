Не дотримався угоди про припинення вогню: військові США бомбардували Іран

У ніч на 28 червня американські військові бомбардували низку об'єктів в Ірані, звинувативши Тегеран у недотриманні угоди щодо припинення вогню.

Цілями чергової американської стали різні об’єкти, зокрема військова інфраструктура спостереження. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

У командуванні пояснили, що після американських ударів напередодні після атаки Ірану на танкер Ever Lovely Тегеран мав можливість дотримуватися угоди про припинення вогню. Однак іранські сили після цього знову здійснили удар безпілотником по танкеру Kiku. Це судно під прапором Панами проходило поблизу Ормузької протоки з понад 2 мільйонами барелів сирої нафти на борту.

"Сьогодні сили CENTCOM завдали ударів у відповідь на триваючу агресію Ірану проти торговельного судноплавства. Американські військові літаки атакували іранську військову інфраструктуру спостереження, системи зв’язку, об’єкти протиповітряної оборони, склади безпілотників та засоби мінування", — йдеться у повідомленні.

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Перед цим видання Axios писало, що американські військові бомбардують іранські цілі у районі Ормузької протоки. Медіа зауважило, що це вже друга хвиля ударів США по Ірану за останні 24 години на тлі зростання напруженості в протоці. Ця ситуація може поставити під загрозу ті домовленості між Вашингтоном та Тегераном, яких було досягнуто нещодавно.

Водночас у командуванні додали, що комерційні судна продовжують курсувати через Ормузьку протоку, попри напруження в регіоні.

Нагадаємо, 26 червня видання The Wall Street Journal повідомляло, що Іран атакував судно в Ормузькій протоці після укладення угоди з Дональдом Трампом.

Раніше видання CNN розповідало, чим закінчився перший раунд переговорів США та Ірану у Швейцарії.