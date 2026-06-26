Іран атакував судно в Ормузькій протоці після укладення угоди з Трампом

Через цю атаку ООН призупинила евакуацію понад 11 тисяч моряків, які застрягли в Ормузькій протоці з моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) атакував вантажне судно Ever Lovely під прапором Сінгапуру неподалік від узбережжя Оману, повідомили The Wall Street Journal двоє американських чиновників.

Інцидент стався у четвер, 25 червня. В результаті атаки було пошкоджено капітанську рубку, звідки здійснюється навігація та керування судном. Ніхто з членів екіпажу не постраждав. За кілька годин до інциденту іранські військово-морські сили попередили кораблі, щоб ті не користувалися маршрутами в протоці, які не були узгоджені з Тегераном.

У Британській організації з координації морських торговельних перевезень (UKMTO) пізніше уточнили, що судно зазнало удару за 7,5 морських миль (13,9 км) від порту Дахіт в Омані.

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"Будь-які наслідки, що виникають у результаті несанкціонованої зміни маршруту, є виключною відповідальністю власника судна, фрахтувальника та капітана", — заявили в Управлінні у справах Перської затоки Ірану.

Після цього Міжнародна морська організація ООН оголосила про призупинення евакуації 11 тисяч моряків, які залишаються в Ормузькій протоці з моменту початку військової операції США та Ізраїлю "Епічна лють" проти Ірану. Кілька суден вдалося евакуювати, але для продовження операції мають бути гарантії безпеки, заявив голова організації Арсеніо Домінгес.

Нагадаємо, що 18 червня набула чинності мирна угода між Іраном і США, один із пунктів якої передбачає вільне судноплавство через Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що цей надзвичайно важливий для світової торгівлі маршрут повністю відкритий для судноплавства, і висловив задоволення тим, що на ринки тепер хлине "потік нафти". Водночас ЗМІ повідомляли, що судновласники поки що не розуміють, як пропливати Ормузьку протоку через суперечливі вказівки з боку Вашингтона, Тегерана та страхових компаній.

Так, Іран вимагає, щоб судна обирали маршрути поблизу іранського узбережжя та отримували дозвіл від управління у справах протоки Перської затоки, яке було створено у травні.

А США та деякі західні страхові компанії пропонують рухатися маршрутом уздовж узбережжя Оману під повітряним прикриттям американських збройних сил. UKMTO також закликало моряків під час проходження через протоку враховувати наявність мін та військово-морських сил.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп погрожував, що "розбомбить усю країну", якщо Іран не піде на поступки під час переговорів.

"Фокус" уже повідомляв про те, що Іран закрив Ормузьку протоку та почав обстрілювати кораблі.