Иран атаковал судно в Ормузском проливе после соглашения с Трампом

Из-за атаки ООН приостановила эвакуацию более 11 тысяч моряков, которые застряли в Ормузском проливе с момента начала войны США и Израиля против Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал грузовое судно Ever Lovely под флагом Сингапура неподалеку от побережья Омана, сообщили The Wall Street Journal два американских чиновника.

Инцидент произошел в четверг, 25 июня. В результате атаки была повреждена капитанская рубка, откуда осуществляется навигация и управление судном. Никто из членов экипажа не пострадал. За несколько часов до инцидента иранские военно-морские силы предупредили корабли, чтобы те не пользовались маршрутами в проливе, не согласованными с Тегераном.

В Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO) позднее уточнили, что судно подверглось удару в 7,5 морской мили (13,9 км) от порта Дахит в Омане.

Відео дня

"Любые последствия, возникающие в результате несанкционированного изменения маршрута, являются исключительной ответственностью владельца судна, фрахтователя и капитана", — заявили в Управлении по делам Персидского залива Ирана.

После этого Международная морская организация ООН объявила о приостановке эвакуации 11 тысяч моряков, которые остаются в Ормузском проливе с момента начала военной операции США и Израиля "Эпическая ярость" против Ирана. Несколько суден удалось эвакуировать, но для продолжения операции должны быть гарантии безопасности, заявил глава организации Арсенио Домингес.

18 июня, напомним, вступило в силу мирное соглашение между Ираном и США, один из пунктов которого предполагает свободное судоходство через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что критически важный для мировой торговли маршрут полностью открыт для судоходства и порадовался, что на рынки теперь хлынет "поток нефти". В то же время СМИ сообщали, что судовладельцы пока не понимают, как проходить Ормузский пролив из-за противоречивых указаний со стороны Вашингтона, Тегерана и страховых компаний.

Так, Иран требует, чтобы корабли выбирали маршруты возле иранского побережья и получали разрешение от управления по делам пролива Персидского залива, которое было создано в мае.

А США и некоторые западные страховые компании предлагают следовать по маршруту у побережья Омана под воздушным прикрытием американских сил. UKMTO также призывало моряков при проходе через пролив учитывать наличие мин и военно-морских сил.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп грозил, что "разбомбит всю страну", если Иран не пойдет на уступки на переговорах.

Фокус уже писал о том, что Иран закрыл Ормузский пролив и начал стрелять по кораблям.