Иран вновь перекрыл Ормузский пролив и стреляет по кораблям, — СМИ

Не успело движение по Ормузскому проливу возобновиться, хоть и не в прежних масштбах, как с места сообщают, что из Ирана сообщили, что движение снова перекрыто, а по кораблям даже открыли предупредительные выстрелы.

Официального подтверждения этому пока нет. Но корабли, которые находятся в Ормузском проливе сообщают о предупредительных выстрелах в районе пролива. А Корпус стражей исламской революции Ирана по радио приказал всем судам держаться подальше, сообщает Bild.

В то же время Управление по делам пролива Персидского залива Ирана заявило, что проход судов остается возможным – при условии предварительной подачи заявки. Заявки будут удовлетворены только при соблюдении определенных условий.

Ормузский пролив является узким местом в нефтеторговле, ежедневно через него проходит 20 миллионов баррелей нефти и 25-30 судов. И движение только начало восстанавливаться.

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Этот инцидент вновь ставит под угрозу предварительное соглашение с Ираном, заключенное президентом США Дональдом Трампом всего несколько дней назад. Тегеран поставил условием сделки немедленное прекращение войны "на всех фронтах, включая Ливан". Однако Израиль, который вообще ничего не подписывал и не участвовал в переговорах, заявил, что не считает себя связанным этим соглашением.

На минувших выходных израильская армия атаковала более 80 объектов, принадлежащих проиранской террористической группировке "Хезболла", на юге Ливана, включая командные центры, ракетные пусковые установки и другую инфраструктуру. Ливанские власти сообщили о погибших и раненых.

Переговоры между США и Ираном , запланированные на сегодня, пятницу, в Швейцарии, также были отложены. Правительство США сослалось на логистические трудности. Однако ранее телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хезболлой", сообщал, что Тегеран задерживает отправку своей делегации в Швейцарию из-за продолжающейся израильской военной кампании в Ливане.

А 19 июня в иранском парламенте предостерегли от возобновления работы Ормузского пролива до прекращения огня в Ливане и вывода израильских войск, заявив, что это будет равносильно "преждевременному рождению" реализации меморандума США.

Тем временем лидер пятничной молитвы в Карадже заявил, что Иран будет продолжать считать Соединенные Штаты своим главным врагом, даже если переговоры состоятся, утверждая, что переговоры не изменят отношения Тегерана к Вашингтону.

Мохаммад-Мехди Хоссейни Хамедани заявил, что Иран не допустит стратегической ошибки, и по-прежнему считает Соединенные Штаты не заслуживающими доверия.

Он заявил, что любые переговоры будут направлены на отстаивание прав Ирана и будут вестись с позиции силы, а не в качестве политического компромисса, как некоторые ожидают.

Хамедани также назвал послание верховного лидера Моджтабы Хаменеи по поводу меморандума США мудрым и своевременным, заявив, что все стороны теперь ждут, будут ли выполнены изложенные в нем условия.

Президент США Дональд Трамп тем временем практически праздновал победу. Он заявил, что после начала войны с Ираном обнаружил, что его власти нет предела, и одновременно утверждал, что затягивание конфликта могло бы привести к глобальному экономическому кризису.

"Если бы не я, Израиля бы сегодня не существовало", — заявил Трамп, добавив, что его отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху "хорошие, но нам нужно немного поддерживать его в здравом уме".

Напомним, три супертанкера под саудовским флагом, перевозящие 6 миллионов баррелей нефти, прошли через Ормузский пролив 18 июня, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Ираном о прекращении войны, которая нарушила мировые поставки энергоносителей.

Тем временем Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху поругались из-за Ирана. Премьер-министр пытался убедить президента США не прекращать военные действия.