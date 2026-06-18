Трамп подписал соглашение с Ираном и первые танкеры уже прошли через Ормузский пролив

Три супертанкера под саудовским флагом, перевозящие 6 миллионов баррелей нефти, прошли через Ормузский пролив 18 июня, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Ираном о прекращении войны, которая нарушила мировые поставки энергоносителей.

Дональд Трамп подписал "меморандум о взаимопонимании" о прекращении войны, как и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 июня, из-за чего он вступил в силу на два дня раньше, чем ожидалось ранее. Меморандум предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. И хоть грузоотправители утверждают, что для возвращения объемов перевозок через пролив к довоенному уровню потребуется время, первые танкеры уже отправились через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Корабли, которые раньше могли скрывать свое местоположение, отключая транспондеры, теперь передавали информацию о своем местоположении, готовясь к прохождению пролива.

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Меморандум между США и Ираном запускает 60-дневный переговорный период для достижения окончательного урегулирования войны, которую Трамп начал в феврале совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Но есть важный пункт в меморандуме, который прямо призывает к прекращению войны в Ливане. Но Израиль, который преследует боевиков "Хезболлы" был исключен из переговоров и не подписывал меморандум. И израильские войска утром 18 июня начали новую серию авиаударов. Так что неясно, продлиться ли перемирие и на что готов пойти Трамп, чтобы заставить своего союзника прекратить наступление.

Два израильских чиновника, в том числе высокопоставленный чиновник, близкий к Нетаньяху, сообщили, что Израиль ведет переговоры с Соединенными Штатами о сохранении израильских войск в Ливане.

Высокопоставленный чиновник назвал эти переговоры с Вашингтоном "упрямыми" и заявил, что Израиль не отступит. Другой чиновник сказал, что исход будет зависеть от того, "решит ли Трамп надавить на проблему", пригрозив Израилю ответными мерами.

Соглашение между США и Ираном – 14 пунктов соглашения

Тем временем представитель администрации США зачитал документ из 14 пунктов, который называется "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран". CNN опубликовал этот текст.

Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран добросовестно договорились о следующем:

1. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в нынешней войне подписывают настоящий Меморандум о взаимопонимании, объявляя о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются отныне не начинать никаких войн или военных операций друг против друга, воздерживаться от угроз или применения силы друг против друга, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение подтвердит окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и другие положения настоящего параграфа.

2. США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

3. США и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней, с возможностью продления по взаимному согласию.

4. Сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании США начнут снимать военно-морскую блокаду и полностью прекратят военно-морскую блокаду в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из непосредственной близости от Ирана в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.

5. Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов в течение 60 дней из Персидского залива в Оманский пролив и обратно. Движение коммерческих судов начнется немедленно, а с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий, разминирование будет осуществлено в течение 30 дней. Иран с Оманом определит будущее управление проливом в сотрудничестве с другими прибрежными государствами Персидского залива.

6. США с региональными партнерами обязуются разработать окончательный, взаимосогласованный план реконструкции и экономического развития Исламской Республики Иран на сумму не менее 300 миллиардов долларов США. Механизм реализации этого плана будет окончательно согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, разрешения и согласования для соответствующих финансовых операций будут предоставлены США.

7. США обязуются прекратить действие всех видов санкций против Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные, в согласованном графике в рамках окончательного соглашения. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки признают критическую важность вышеупомянутого вопроса о прекращении действия санкций и выразили намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы на переговорах для достижения взаимного соглашения по ним.

8. Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. США и Иран договорились урегулировать вопрос о распоряжении накопленными запасами обогащенного урана.

9. До заключения окончательного соглашения США и Иран договорились сохранять статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит текущий статус-кво своей ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не будут вводить никаких новых санкций и не будут размещать дополнительные силы в регионе.

10. США обязуются, что сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование, транспортировку и т. д.

11. США обязуются в полной мере обеспечить доступность замороженных или ограниченных в использовании средств и активов Ирана. США и Иран взаимно согласуют процедуры, связанные с высвобождением этих средств, в ходе переговоров.

12. США и Иран договорились о создании исполнительного механизма для мониторинга успешного выполнения настоящего Меморандума о взаимопонимании и соблюдения в будущем условий окончательного соглашения.

13. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и при условии начала выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума, а также продолжения выполнения указанных мер, Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно по остальным пунктам.

14. Окончательное соглашение будет утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Напомним, из-за того, что меморандум был подписан раньше, анонсированная встреча в Женеве не состоится.

Тем временем Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху поругались из-за Ирана. Премьер-министр пытался убедить президента США не прекращать военные действия.