Трамп підписав угоду з Іраном, і перші танкери вже пройшли через Ормузьку протоку

Три супертанкери під саудівським прапором, що перевозили 6 мільйонів барелів нафти, пройшли через Ормузьку протоку 18 червня, через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав угоду з Іраном про припинення війни, яка порушила світові поставки енергоносіїв.

Дональд Трамп підписав "меморандум про взаєморозуміння" щодо припинення війни, так само як і президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 червня, завдяки чому він набув чинності на два дні раніше, ніж очікувалося раніше. Меморандум передбачає негайне відкриття Ормузької протоки та зняття американської блокади іранських портів. І хоча вантажовідправники стверджують, що для повернення обсягів перевезень через протоку до довоєнного рівня знадобиться час, перші танкери вже вирушили через Ормузьку протоку, пише Reuters.

Кораблі, які раніше могли приховувати своє місцезнаходження, вимикаючи транспондери, тепер передавали інформацію про своє місцезнаходження, готуючись до проходження протоки.

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Меморандум між США та Іраном започатковує 60-денний переговорний період з метою досягнення остаточного врегулювання війни, яку Трамп розпочав у лютому спільно з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Однак у меморандумі є важливий пункт, який прямо закликає до припинення війни в Лівані. Але Ізраїль, який переслідує бойовиків "Хезболли", був виключений з переговорів і не підписував меморандум. І вранці 18 червня ізраїльські війська розпочали нову серію авіаударів. Тож незрозуміло, чи триватиме перемир’я і на що готовий піти Трамп, щоб змусити свого союзника припинити наступ.

Двоє ізраїльських чиновників, зокрема високопоставлений чиновник, наближений до Нетаньяху, повідомили, що Ізраїль веде переговори зі Сполученими Штатами щодо збереження ізраїльських військ у Лівані.

Високопоставлений чиновник назвав ці переговори з Вашингтоном "упертими" і заявив, що Ізраїль не відступить. Інший чиновник сказав, що результат залежатиме від того, "чи вирішить Трамп натиснути на цю проблему", пригрозивши Ізраїлю відповідними заходами.

Угода між США та Іраном — 14 пунктів угоди

Тим часом представник адміністрації США зачитав документ із 14 пунктів, який називається "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран". CNN опублікував цей текст.

Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран сумлінно домовилися про таке:

1. Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран, а також їхні союзники у нинішній війні підписують цей Меморандум про взаєморозуміння, оголошуючи про негайне та остаточне припинення військових дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, та зобов’язуються відтепер не розпочинати жодних воєн чи військових операцій один проти одного, утримуватися від погроз чи застосування сили один проти одного, а також забезпечувати територіальну цілісність і суверенітет Лівану. Остаточна угода підтвердить остаточне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван, та інші положення цього параграфа.

2. США та Іран зобов’язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного та утримуватися від втручання у внутрішні справи один одного.

3. США та Іран зобов’язуються провести переговори та досягти остаточної угоди протягом максимум 60 днів, з можливістю продовження за взаємною згодою.

4. Одразу після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння США почнуть знімати військово-морську блокаду та повністю припинять військово-морську блокаду протягом 30 днів. США також зобов’язуються вивести свої війська з безпосередньої близькості від Ірану протягом 30 днів після укладення остаточної угоди.

5. Іран докладе всіх зусиль для забезпечення безпечного та безкоштовного проходу комерційних суден протягом 60 днів із Перської затоки до Оманської протоки та назад. Рух комерційних суден розпочнеться негайно, а з урахуванням необхідності усунення технічних і військових перешкод розмінування буде здійснено протягом 30 днів. Іран разом з Оманом визначить майбутнє управління протокою у співпраці з іншими прибережними державами Перської затоки.

6. США разом із регіональними партнерами зобов’язуються розробити остаточний, узгоджений план реконструкції та економічного розвитку Ісламської Республіки Іран на суму не менше 300 мільярдів доларів США. Механізм реалізації цього плану буде остаточно узгоджено в рамках остаточної угоди протягом 60 днів. Усі необхідні ліцензії, дозволи та узгодження для відповідних фінансових операцій будуть надані США.

7. США зобов’язуються скасувати всі види санкцій проти Ісламської Республіки Іран, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН, резолюції Ради керуючих МАГАТЕ та всі односторонні санкції США, як первинні, так і вторинні, згідно з узгодженим графіком у рамках остаточної угоди. Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати Америки визнають критичну важливість вищезазначеного питання щодо припинення дії санкцій і висловили намір негайно розглянути ці питання під час переговорів для досягнення взаємної згоди щодо них.

8. Іран підтверджує, що не буде придбавати чи розробляти ядерну зброю. США та Іран домовилися врегулювати питання щодо розпорядження накопиченими запасами збагаченого урану.

9. До укладення остаточної угоди США та Іран домовилися зберігати статус-кво. Ісламська Республіка Іран збереже поточний статус-кво своєї ядерної програми, а Сполучені Штати Америки не вводитимуть жодних нових санкцій і не розміщуватимуть додаткові сили в регіоні.

10. США зобов’язуються, що одразу після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння та до скасування санкцій Міністерство фінансів США видаватиме дозволи на експорт іранської сирої нафти, нафтопродуктів та похідних, а також на всі супутні послуги, включаючи банківські операції, страхування, транспортування тощо.

11. США зобов’язуються в повній мірі забезпечити доступність заморожених або обмежених у використанні коштів та активів Ірану. США та Іран взаємно узгодять процедури, пов’язані з розблокуванням цих коштів, у ході переговорів.

12. США та Іран домовилися про створення виконавчого механізму для моніторингу успішного виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння та дотримання в майбутньому умов остаточної угоди.

13. Після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння та за умови початку виконання пунктів 1, 4, 5, 10 і 11 цього Меморандуму, а також продовження виконання зазначених заходів, Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран розпочнуть переговори щодо остаточної угоди виключно стосовно решти пунктів.

14. Остаточна угода буде затверджена обов’язковою резолюцією Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, через те, що меморандум було підписано раніше, анонсована зустріч у Женеві не відбудеться.

Тим часом Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху посварилися через Іран. Прем'єр-міністр намагався переконати президента США не припиняти військові дії.