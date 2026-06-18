"Трамп лично подписал": США и Иран заключили меморандум о прекращении войны, — Axios

Соединённые Штаты Америки и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, и сам документ уже вступил в силу.

Подписание состоялось в цифровом формате, сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид.

"Два американских чиновника сообщили мне, что в среду США и Иран удаленно подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, который уже вступил в силу. Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции в Версальском дворце", — написал Равид.

Он уточнил, что фотография подписанного соглашения была отправлена иранской стороне и странам-посредникам.

Пост Равида Фото: Скриншот

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании также содержит четкие обязательства сторон провести дополнительные переговоры в течение ближайших 60 дней.

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За это время Вашингтон и Тегеран должны достичь окончательной договоренности об урегулировании конфликта.

Запланированная на 19 июня церемония подписания документа в Женеве не состоится.

Что предусматривает меморандум между США и Ираном

Документ называется "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран" и описывает основные условия возможного урегулирования:

прекращение военных действий (в том числе в Ливане) и отказ от применения силы;

взаимное уважение суверенитета и невмешательство;

снятие морской блокады со стороны США в течение 30 дней;

постепенное восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе;

замораживание ядерной программы Ирана до подписания окончательного соглашения;

координация безопасности в регионе Персидского залива;

экономический пакет по восстановлению Ирана с участием США и партнеров (более $300 млрд);

поэтапная отмена санкций в рамках окончательного соглашения.

Напомним, 17 июня агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорится, что Иран выходит из войны с США богаче, чем был до этого.

"Фокус" также писал о том, как в Израиле, США и странах Персидского залива отреагировали на "соглашение" Дональда Трампа с Ираном.