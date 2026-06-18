"Трамп лично подписал": США и Иран заключили меморандум о прекращении войны, — Axios
Соединённые Штаты Америки и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, и сам документ уже вступил в силу.
Подписание состоялось в цифровом формате, сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид.
"Два американских чиновника сообщили мне, что в среду США и Иран удаленно подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, который уже вступил в силу. Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции в Версальском дворце", — написал Равид.
Он уточнил, что фотография подписанного соглашения была отправлена иранской стороне и странам-посредникам.
Отмечается, что меморандум о взаимопонимании также содержит четкие обязательства сторон провести дополнительные переговоры в течение ближайших 60 дней.
За это время Вашингтон и Тегеран должны достичь окончательной договоренности об урегулировании конфликта.
Запланированная на 19 июня церемония подписания документа в Женеве не состоится.
Что предусматривает меморандум между США и Ираном
Документ называется "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран" и описывает основные условия возможного урегулирования:
- прекращение военных действий (в том числе в Ливане) и отказ от применения силы;
- взаимное уважение суверенитета и невмешательство;
- снятие морской блокады со стороны США в течение 30 дней;
- постепенное восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе;
- замораживание ядерной программы Ирана до подписания окончательного соглашения;
- координация безопасности в регионе Персидского залива;
- экономический пакет по восстановлению Ирана с участием США и партнеров (более $300 млрд);
- поэтапная отмена санкций в рамках окончательного соглашения.
Напомним, 17 июня агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорится, что Иран выходит из войны с США богаче, чем был до этого.
"Фокус" также писал о том, как в Израиле, США и странах Персидского залива отреагировали на "соглашение" Дональда Трампа с Ираном.