"Трамп особисто підписав": США та Іран уклали меморандум про припинення війни, – Axios

Сполучені Штати Америки та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, а сам документ вже набрав чинності.

Підписання відбулось у цифровому форматі, повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід.

"Двоє американських чиновників повідомили мені, що в середу США та Іран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, який уже набрав чинності. Президент Трамп особисто підписав примірник угоди під час вечері з президентом Франції у Версальському палаці", — написав Равід.

Він уточнив, що фотографію підписаної угоди було надіслано іранській стороні та країнам-посередникам.

Пост Равіда Фото: Скриншот

Зазначається, що меморандум про взаєморозуміння також містить чіткі зобов'язання сторін провести додаткові переговори протягом найближчих 60 днів.

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За цей час Вашингтон і Тегеран мають досягнути фінальної домовленості щодо врегулювання конфлікту.

Запланованої на 19 червня церемонії підписання документа у Женеві не буде.

Що передбачає меморандум між США та Іраном

Документ називається "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран" та описує базові умови потенційного врегулювання:

припинення військових дій (зокрема й у Лівані) і відмова від застосування сили;

взаємна повага до суверенітету та невтручання;

зняття морської блокади з боку США впродовж 30 днів;

поступове відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці;

заморожування ядерної програми Ірану до підписання фінальної угоди;

координація безпеки в регіоні Перської затоки;

економічний пакет відбудови Ірану за участі США та партнерів (понад $300 млрд);

поетапне скасування санкцій у межах фінальної угоди.

Нагадаємо, 17 червня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Іран виходить із війни зі США багатшим, ніж був до цього.

Фокус також писав про те, як в Ізраїлі, США та країнах Перської затоки відреагували на "угоду" Дональда Трампа з Іраном.