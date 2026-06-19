Іран знову перекрив Ормузьку протоку й обстрілює кораблі, — ЗМІ

Не встигло відновитися судноплавство в Ормузькій протоці, хоч і не в колишніх масштабах, як з місця подій повідомляють, що з Ірану надійшла інформація про те, що судноплавство знову перекрито, а по кораблях навіть було здійснено попереджувальні постріли.

Офіційного підтвердження цього поки що немає. Але кораблі, які перебувають в Ормузькій протоці, повідомляють про попереджувальні постріли в районі протоки. А Корпус вартових ісламської революції Ірану по радіо наказав усім суднам триматися подалі, повідомляє Bild.

Водночас Управління у справах протоки Перської затоки Ірану заявило, що прохід суден залишається можливим — за умови попереднього подання заявки. Заявки будуть задоволені лише за умови дотримання певних умов.

Ормузька протока є вузьким місцем у нафтовій торгівлі: щодня через неї проходить 20 мільйонів барелів нафти та 25–30 суден. І рух тільки почав відновлюватися.

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Цей інцидент знову ставить під загрозу попередню угоду з Іраном, укладену президентом США Дональдом Трампом лише кілька днів тому. Тегеран поставив умовою угоди негайне припинення війни "на всіх фронтах, включаючи Ліван". Однак Ізраїль, який взагалі нічого не підписував і не брав участі в переговорах, заявив, що не вважає себе зобов’язаним цією угодою.

Минулих вихідних ізраїльська армія завдала удару по понад 80 об’єктах, що належать проіранському терористичному угрупованню "Хезболла", на півдні Лівану, зокрема по командних центрах, ракетних пускових установках та іншій інфраструктурі. Ліванська влада повідомила про загиблих і поранених.

Переговори між США та Іраном, заплановані на сьогодні, п’ятницю, у Швейцарії, також було відкладено. Уряд США послався на логістичні труднощі. Однак раніше телеканал "Аль-Маядін", пов’язаний із "Хезболлою", повідомляв, що Тегеран затримує відправку своєї делегації до Швейцарії через триваючу ізраїльську військову кампанію в Лівані.

А 19 червня в іранському парламенті застерегли від відновлення роботи Ормузької протоки до припинення вогню в Лівані та виведення ізраїльських військ, заявивши, що це буде рівнозначно "передчасному запуску" реалізації меморандуму США.

Тим часом лідер п’ятничної молитви в Караджі заявив, що Іран і надалі вважатиме Сполучені Штати своїм головним ворогом, навіть якщо переговори відбудуться, стверджуючи, що переговори не змінять ставлення Тегерана до Вашингтона.

Мохаммад-Мехді Хосейні Хамедані заявив, що Іран не допустить стратегічної помилки і, як і раніше, вважає Сполучені Штати ненадійними.

Він заявив, що будь-які переговори будуть спрямовані на відстоювання прав Ірану і вестимуться з позиції сили, а не як політичний компроміс, як очікують деякі.

Хамедані також назвав послання верховного лідера Моджтаби Хаменеї щодо меморандуму США мудрим і своєчасним, зазначивши, що всі сторони тепер чекають, чи будуть виконані викладені в ньому умови.

Тим часом президент США Дональд Трамп практично святкував перемогу. Він заявив, що після початку війни з Іраном виявив, що його владі немає меж, і водночас стверджував, що затягування конфлікту могло б призвести до глобальної економічної кризи.

"Якби не я, Ізраїлю сьогодні б не існувало", — заявив Трамп, додавши, що його стосунки з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху "хороші, але нам треба трохи допомагати йому зберігати здоровий глузд".

Нагадаємо, три супертанкери під саудівським прапором, що перевозили 6 мільйонів барелів нафти, пройшли через Ормузьку протоку 18 червня, через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав угоду з Іраном про припинення війни, яка порушила світові поставки енергоносіїв.

Тим часом Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху посварилися через Іран. Прем'єр-міністр намагався переконати президента США не припиняти військові дії.