Переговоры Ирана и США: в случае неудачи Трамп пригрозил, что разбомбит всю страну

Сейчас в Швейцарии, проходят переговоры между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и делегацией из Тегерана. Но ситуация стала напряженной, когда президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить войну с Ираном. делегация Тегерана оскорбилась и пообещала симметричный ответ.

Переговоры, которые проходят в принадлежащем Катару горном курорте Бюргеншток в Швейцарии, стали первыми, прошедшими в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, согласованным неделю назад. В документе содержится призыв к возобновлению работы пролива и прекращению всех боевых действий, в том числе в Ливане, с которым Израиль, союзник США, не прекращает военные действия. И это стало камнем преткновения: Иран заявил, что Вашингтон не выполнил своего обязательства по прекращению боевых действий в Ливане, а потому Ормузский пролив снова закрыт, а переговоры не будут касаться существенных вопросов, таких как ядерная программа Ирана, пишет Reuters.

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"Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых ставленников в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!!!" — заявил Трамп, очевидно, имея в виду союзников Ирана из "Хезболлы" в Ливане.

Трамп пошел еще дальше, заявив, что сказал иранским чиновникам: "Если они закроют пролив, у вас не будет страны", пригрозив захватить этот водный путь.

Джей Ди Вэнс был более дипломатичным, сказав, что "в таких делах всегда немного не по себе".

Даже когда Трамп угрожал Ирану, Вэнс заявил журналистам, что президент США "попросил нас начать новую главу и изменить наши отношения с народом Ирана".

В ходе переговоров противоборствующие стороны не стали фотографироваться вместе. Перед выступлением Вэнса в комнату ненадолго вошел министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и обнял премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, выступавшего в качестве посредника. Арагчи не общался с Вэнсом, который находился в задней части комнаты.

Угрозы Трампа – реакция Ирана

Главный переговорщик Ирана Мохаммад Галибаф заявил, что США нужно бать осторожнее с заявлениями, отметив, что иранские вооруженные силы готовы к ответным действиям.

Иранская делегация выразила протест американской стороне и в настоящее время рассматривает различные варианты действий после комментариев президента США Дональда Трампа.

Одно иранское издание сообщает, что иранская делегация покинула место проведения мероприятия в знак протеста против угроз Трампа.

Один из членов иранской переговорной команды заявил, что если война в Ливане не закончится, то и переговоров по другим вопросам не будет.

Война США и Ирана – что происходит сейчас

Несмотря на объявление в пятницу о новом прекращении огня в Ливане, признаков прекращения боевых действий там практически нет. В субботу Иран заявил, что в результате этого он вновь закрыл Ормузский пролив, закрытие которого почти на четыре месяца вызвало крупнейший в истории сбой в мировых поставках энергоносителей.

Американские официальные лица опровергли утверждение о закрытии пролива, но имеющиеся в коммерческом обороте данные о судоходстве показали, что судоходство прекратилось.

После заявления Ирана по водному пути прошел лишь один небольшой танкер с включенными транспондерами, в то время как в последние дни, когда движение судов начало возвращаться к довоенному уровню, таких судов было десятки.

Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на военный источник сообщило в воскресенье, что новые разрешения на пересечение границы для судов не выдаются до дальнейшего уведомления. На протяжении всей войны судоходные компании заявляли, что пересечение границы без разрешения Ирана слишком опасно. Закрытие пролива может обратить вспять падение цен на нефть.

Напомним, Фокус уже писал о том, что Иран закрыл Ормузский пролив и начал стрелять по кораблям.

Тем временем Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху поругались из-за Ирана. Премьер-министр пытался убедить президента США не прекращать военные действия.