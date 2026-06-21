Переговори між Іраном і США: у разі невдачі Трамп пригрозив, що розбомбить усю країну

Зараз у Швейцарії тривають переговори між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та делегацією з Тегерана. Однак ситуація загострилася, коли президент США Дональд Трамп пригрозив відновити війну з Іраном. Делегація з Тегерана образилася й пообіцяла симетричну відповідь.

Переговори, які відбуваються на гірському курорті Бюргеншток у Швейцарії, що належить Катару, стали першими, що пройшли відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, узгодженого тиждень тому. У документі міститься заклик до відновлення роботи протоки та припинення всіх бойових дій, зокрема в Лівані, з яким Ізраїль, союзник США, не припиняє військових дій. І це стало каменем спотикання: Іран заявив, що Вашингтон не виконав свого зобов’язання щодо припинення бойових дій у Лівані, а тому Ормузька протока знову закрита, а переговори не стосуватимуться суттєвих питань, таких як ядерна програма Ірану, пише Reuters.

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"Іран повинен негайно зупинити своїх високооплачуваних ставлеників у Лівані, які створюють проблеми. Якщо вони цього не зроблять, ми знову завдамо Ірану дуже сильного удару, як і минулого тижня, тільки ще сильнішого!!!" — заявив Трамп, очевидно, маючи на увазі союзників Ірану з "Хезболли" в Лівані.

Трамп пішов ще далі, заявивши, що сказав іранським чиновникам: "Якщо вони закриють протоку, у вас не буде країни", пригрозивши захопити цей водний шлях.

Джей Ді Венс висловився більш дипломатично, зазначивши, що "у таких справах завжди відчуваєш себе трохи ніяково".

Навіть коли Трамп погрожував Ірану, Венс заявив журналістам, що президент США "попросив нас розпочати новий етап і змінити наші відносини з народом Ірану".

Під час переговорів сторони конфлікту не стали фотографуватися разом. Перед виступом Венса до кімнати ненадовго зайшов міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі й обійняв прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, який виступав у ролі посередника. Арагчі не спілкувався з Венсом, який перебував у задній частині кімнати.

Погрози Трампа – реакція Ірану

Головний переговірник Ірану Мохаммад Галібаф заявив, що США слід бути обережнішими у своїх заявах, зазначивши, що іранські збройні сили готові до відповідних дій.

Іранська делегація висловила протест американській стороні і наразі розглядає різні варіанти дій у зв’язку з коментарями президента США Дональда Трампа.

Одне іранське видання повідомляє, що іранська делегація покинула місце проведення заходу на знак протесту проти погроз Трампа.

Один із членів іранської переговорної делегації заявив, що якщо війна в Лівані не закінчиться, то й переговорів з інших питань не буде.

Війна між США та Іраном — що відбувається зараз

Незважаючи на оголошення в п’ятницю про нове припинення вогню в Лівані, ознак припинення бойових дій там практично немає. У суботу Іран заявив, що внаслідок цього він знову закрив Ормузьку протоку, закриття якої майже на чотири місяці спричинило найбільший в історії збій у світових поставках енергоносіїв.

Американські офіційні особи спростували твердження про закриття протоки, але дані про судноплавство, що є у відкритому доступі, показали, що судноплавство припинилося.

Після заяви Ірану цим водним шляхом пройшов лише один невеликий танкер із увімкненими транспондерами, тоді як останніми днями, коли рух суден почав повертатися до довоєнного рівня, таких суден було десятки.

Іранське інформаційне агентство Fars з посиланням на військове джерело повідомило в неділю, що нові дозволи на перетин кордону для суден не видаються до подальшого повідомлення. Протягом усієї війни судноплавні компанії заявляли, що перетин кордону без дозволу Ірану є надто небезпечним. Закриття протоки може зупинити падіння цін на нафту.

Нагадаємо, "Фокус" уже повідомляв про те, що Іран закрив Ормузьку протоку та почав обстрілювати кораблі.

Тим часом Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху посварилися через Іран. Прем'єр-міністр намагався переконати президента США не припиняти військові дії.