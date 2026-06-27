"Невиправдана агресія": літаки США бомбардували Іран за напад на судно в Ормузькій протоці

Авіація США у відповідь на удар Ірану по судну Ever Lovely, яке проходило через Ормузьку протоку, атакувала іранські склади ракет і дронів та берегові радари.

Про удари по іранських об'єктах відзвітувало Центральне командування США.

"26 червня сили Центрального командування США завдали ударів по Ірану в якості рішучої відповіді на вчорашню атаку на торгове судно, яке проходило через Ормузьку протоку", — йдеться у повідомленні.

Американські військові також заявили про удари по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях.

"Невиправдана агресія іранських сил проти торгового судноплавства явно порушила режим перемир'я. Небезпечна поведінка Ірану підриває свободу навігації, оскільки через цей життєво важливий торговий коридор проходить дедалі більший обсяг торгівлі", — зазначили у центральному командуванні США.

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Там також наголосили, що продовжують координувати безпечний прохід торгових суден через протоку та заявляють про готовність стежити за дотриманням усіх умов угоди з Іраном.

Нагадаємо, Іран атакував судно в Ормузькій протоці після укладення угоди з Трампом.

Фокус також писав про те, що Іран закрив Ормузьку протоку та почав обстрілювати кораблі.