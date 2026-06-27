"Неоправданная агрессия": самолеты США бомбили Иран за нападение на судно в Ормузском проливе

В ответ на удар Ирана по судну "Ever Lovely", проходившему через Ормузский пролив, авиация США нанесла удары по иранским складам ракет и дронов, а также по береговым радарам.

О нанесении ударов по иранским объектам сообщило Центральное командование США.

"26 июня силы Центрального командования США нанесли удары по Ирану в качестве решительного ответа на вчерашнюю атаку на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив", — говорится в сообщении.

Американские военные также заявили о нанесении ударов по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям.

"Неоправданная агрессия иранских сил против торгового судоходства явно нарушила режим перемирия. Опасное поведение Ирана подрывает свободу судоходства, поскольку через этот жизненно важный торговый коридор проходит всё больший объём торговли", — отметили в центральном командовании США.

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Там также подчеркнули, что продолжают координировать безопасное прохождение торговых судов через пролив и заявляют о готовности следить за соблюдением всех условий соглашения с Ираном.

Напомним, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе после заключения соглашения с Трампом.

Фокус также сообщал о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив и начал обстреливать корабли.