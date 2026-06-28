Нарушил соглашение о прекращении огня: военные США бомбардировали Иран

В ночь на 28 июня американские военные бомбардировали ряд объектов в Иране, обвинив Тегеран в несоблюдении соглашения о прекращении огня.

Целями очередного американского удара стали различные объекты, в частности военная инфраструктура наблюдения. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В командовании пояснили, что после американских ударов накануне, последовавших за атакой Ирана на танкер "Ever Lovely", Тегеран имел возможность соблюдать соглашение о прекращении огня. Однако иранские силы после этого вновь нанесли удар беспилотником по танкеру Kiku. Это судно под флагом Панамы проходило вблизи Ормузского пролива с более чем 2 миллионами баррелей сырой нефти на борту.

"Сегодня силы CENTCOM нанесли ответные удары в связи с продолжающейся агрессией Ирана против торгового судоходства. Американские военные самолеты атаковали иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны, склады беспилотников и средства минирования", — говорится в сообщении.

Відео дня

Ранее издание Axios сообщало, что американские военные бомбят иранские цели в районе Ормузского пролива. Издание отметило, что это уже вторая волна ударов США по Ирану за последние 24 часа на фоне роста напряженности в проливе. Эта ситуация может поставить под угрозу те договоренности между Вашингтоном и Тегераном, которые были достигнуты недавно.

В то же время в командовании добавили, что коммерческие суда продолжают курсировать через Ормузский пролив, несмотря на напряженность в регионе.

Напомним, 26 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе после заключения соглашения с Дональдом Трампом.

Ранее издание CNN сообщало, чем завершился первый раунд переговоров между США и Ираном в Швейцарии.