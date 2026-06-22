Переговоры США и Ирана в Швейцарии: чем завершился первый раунд, — CNN

Представители Соединённых Штатов Америки и Ирана провели первый раунд переговоров в Швейцарии. После этого стороны заявили о "обнадеживающем прогрессе".

Согласно совместному заявлению посредников из Пакистана и Катара, переговоры между США и Ираном прошли в "позитивной и конструктивной атмосфере". Об итогах встречи сообщило издание CNN.

Посредники заявили, что США и Иран договорились "создать Комитет высокого уровня для обеспечения "политического надзора за посредническим процессом". Главные представители сторон, ведущих переговоры, будут регулярно отчитываться перед Комитетом высокого уровня и возглавлять рабочие группы, которые будут заниматься ядерными вопросами и санкциями. Также они возглавят группу по мониторингу и урегулированию споров для эффективной реализации договоренностей.

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Комитет "согласовал "дорожную карту" для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней". Посредники заявили, что технические переговоры, которые будут охватывать "все вопросы", будут продолжаться в Швейцарии и продлятся до конца текущей недели.

США и Иран также достигли договоренности о создании "группы по урегулированию конфликтов" с участием Ливана и при посредничестве Катара и Пакистана. Группа призвана обеспечить прекращение военных действий в Ливане.

По итогам переговоров министр иностранных дел Ирана Арагчи заявил, что санкции в отношении нефти его страны были отменены, а часть замороженных за рубежом активов — разблокирована. Он также сообщил о начале "масштабного плана по восстановлению и развитию Ирана".

Издание отмечает, что, несмотря на такие результаты дипломатических усилий, ещё за несколько часов до этого иранские СМИ писали о том, что переговоры "зашли в тупик" после угроз Дональда Трампа. До этого президент США угрожал разбомбить весь Иран в случае неудачи.

Напомним, 19 июня издание Bild сообщало, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив и обстреливает корабли.