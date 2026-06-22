Переговори США та Ірану у Швейцарії: чим закінчився перший раунд, — CNN

Представники Сполучених Штатів Америки та Ірану провели перший раунд переговорів у Швейцарії. Після цього сторони заявили про "обнадійливий прогрес".

Згідно зі спільною заявою посередників Пакистану та Катару, переговори між США та Іраном відбулися у "позитивній та конструктивній атмосфері". Про підсумки зустрічі розповіло видання CNN.

Посередники заявили, що США та Іран домовилися "створити Комітет високого рівня для забезпечення "політичного нагляду за посередницьким процесом". Головні представники сторін, які ведуть перемовини, будуть регулярно звітувати перед Комітетом високого рівня та очолюватимуть робочі групи, що займатимуться ядерними питаннями, санкціями. Також вони очолюватимуть групу з моніторингу та врегулювання суперечок для ефективної реалізації домовленостей.

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Комітет "узгодив дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів". Посередники заявили, що технічні переговори, які охоплюватимуть "усі питання", будуть продовжуватися у Швейцарії і триватимуть до кінця поточного тижня.

США та Іран також дійшли згоди щодо створення "групи з усунення конфліктів" за участю Лівану та за посередництва Катару й Пакистану. Група покликана забезпечити згортання військових дій у Лівані.

Після переговорів міністр закордонних справ Ірану Арагчі заявив, що санкції щодо нафти його країни були скасовані, а частина заморожених за кордоном активів — розблокована. Він також сповістив про початок "масштабного плану з відбудови та розвитку Ірану".

Видання звертає увагу, що, попри такі результати дипломатичних зусиль, ще за кілька годин до цього іранські ЗМІ писали про те, що переговори "зайшли у глухий кут" після погроз Дональда Трампа. Перед цим президент США погрожував розбомбити весь Іран у разі невдачі.

Нагадаємо, 19 червня видання Bild писало, що Іран знову перекрив Ормузьку протоку та обстрілює кораблі.