Другий день поспіль: США здійснили серію ударів по цілях в Ірані (відео)

У середу, 8 липня, військові США здійснили нові удари по іранських об'єктах. Атака відбулася на об'єкти в Бандар-Аббасі, Сіріку, Чабахарі, на острові Лаван та в інших районах уздовж південного узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки.

Причиною бомбардувань, що відбуваються вже другий день поспіль, стали нещодавні іранські атаки на комерційні судна, які проходили через Ормузьку протоку. Про нову серію ударів повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"За вказівкою Головнокомандувача сили Центрального командування США розпочали нанесення додаткових ударів по Ірану з метою подальшого ослаблення його здатності загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці", — йдеться у повідомленні CENTCOM.

У командуванні також додали, що покладають відповідальність на Іран за "необґрунтовану агресію проти торгових суден та цивільних екіпажів", які проходили через протоку.

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Американські війська повідомили про удари по Ірану Фото: Скриншот

Видання Axios з посиланням на іранські державні ЗМІ пише, що удари були завдані в Бандар-Аббасі, Сіріку, Чабахарі, на острові Лаван та в інших районах біля Ормузької протоки. Американський чиновник повідомив журналістам, що масштаб ударів у середу був більшим, аніж напередодні.

Кадри атаки США на Іран 8 липня

Повідомляється, що цілями цього бомбардування стали іранські військові берегові радари, позиції протикорабельних ракет та системи протиповітряної оборони. За словами американських чиновників, ці дії спрямовані на те, щоб змусити Тегеран припинити атакувати торгові судна в Ормузькій протоці.

Що передувало

7 липня видання Axios повідомило про те, що Іран атакував комерційні судна, які проходили через Ормузьку протоку. Внаслідок ракетних ударів танкери зазнали суттєвих пошкоджень.

У той же день військові США завдали низки ударів по цілях в Ірані. Вибухи прогриміли у південному портовому місті Сірік, в Бендер-Аббасі та на острові Кешм.

У відповідь на удари США 8 липня Іран оголосив про бомбардування десятків військових об'єктів США у Бахрейні та Кувейті.