США бомбардували Іран у відповідь на атаки по комерційних суднах: вибухи пролунали у низці міст (відео)

Військові Сполучених Штатів Америки здійснили низку ударів по іранських об'єктах 7 липня. Потужні вибухи прогриміли у південному портовому місті Сірік, в Бендер-Аббасі та на острові Кешм.

Ця атака стала відповіддю американської сторони на нещодавні удари Ірану по трьох комерційних суднах, які проходили через Ормузьку протоку. Про це оголосили в Центральному командуванні ЗС США (CENTCOM).

"Сили Центрального командування США розпочали серію потужних ударів по Ірану, щоб змусити його понести значні втрати за націлювання та напади на торговельні судна, екіпажі яких складаються з невинних цивільних осіб, що курсують міжнародними водними шляхами", — йдеться у заяві CENTCOM.

Там також наголосили, що попередні удари Ірану по суднах були проявом "безпідставної агресії" і такими, що порушують умови перемир'я між сторонами.

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CENTCOM оголосило про потужні удари по іранських об'єктах Фото: Скриншот

Видання Axios з посиланням на американського чиновника пише, що цілями цієї атаки США були іранські системи протиповітряної оборони, системи берегового спостереження, ракети "земля-повітря", позиції протикорабельних крилатих ракет, пускові майданчики безпілотників та портові об’єкти.

За інформацією джерела, ці нові удари США нібито за масштабом і потужністю "в чотири-п’ять разів перевищували попередні удари в Ормузькій протоці, що відбулися 10 днів тому.

Тим часом іранські ЗМІ повідомили про потужні вибухи у низці міст, зокрема Сіріку, в Бендер-Аббасі та на острові Кешм.

Відео ударів США по об'єктах в Ірані

Варто зауважити, що перед цим Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США скасувало загальну ліцензію, яка з 21 червня дозволяла виробництво, постачання та продаж іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції.

Нагадаємо, 7 липня видання Axios повідомляло, що Іран атакував кілька комерційних суден, які проходили через Ормузьку протоку, внаслідок чого ті були суттєво пошкоджені.

Раніше агентство Reuters писало, що Іран вкотре відкинув прямі переговори зі США та озвучив нові умови.