США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда: взрывы прогремели в ряде городов (видео)

7 июля вооружённые силы Соединённых Штатов Америки нанесли серию ударов по иранским объектам. Мощные взрывы прогремели в южном портовом городе Сирик, в Бендер-Аббасе и на острове Кешм.

Эта атака стала ответом американской стороны на недавние удары Ирана по трем коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США начали серию мощных ударов по Ирану, чтобы заставить его понести значительные потери за нацеливание и нападения на торговые суда, экипажи которых состоят из ни в чём не повинных гражданских лиц, курсирующих по международным водным путям", — говорится в заявлении CENTCOM.

Там также подчеркнули, что предыдущие удары Ирана по судам были проявлением "безосновательной агрессии" и нарушали условия перемирия между сторонами.

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CENTCOM объявило о мощных ударах по иранским объектам Фото: Скриншот

Издание Axios со ссылкой на американского чиновника сообщает, что целями этой атаки США были иранские системы противовоздушной обороны, системы берегового наблюдения, ракеты "земля-воздух", позиции противокорабельных крылатых ракет, пусковые площадки беспилотников и портовые объекты.

По информации источника, эти новые удары США якобы по масштабу и мощности "в четыре-пять раз превосходили предыдущие удары в Ормузском проливе, произошедшие 10 дней назад".

Тем временем иранские СМИ сообщили о мощных взрывах в ряде городов, в частности в Сирике, в Бендер-Аббасе и на острове Кешм.

Видео ударов США по объектам в Иране

Стоит отметить, что перед этим Управление по контролю за иностранными активами Минфина США отменило общую лицензию, которая с 21 июня разрешала производство, поставку и продажу иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

Напомним, 7 июля издание Axios сообщало, что Иран атаковал несколько коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив, в результате чего они получили значительные повреждения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Иран в очередной раз отверг прямые переговоры с США и выдвинул новые условия.