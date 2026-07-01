До мира еще далеко: Иран снова отверг прямые переговоры с США и озвучил новые условия, — СМИ

Перспективы заключения мирного соглашения между США и Ираном вновь оказались под угрозой, поскольку Тегеран отказывается от прямых контактов с США в ходе переговоров в Катаре. Вместо двустороннего диалога стороны общались через местных посредников.

Иранские власти дали понять, что не намерены вести прямые переговоры, поэтому все контакты происходили с участием посредников из Катара. Об этом сообщает Reuters.

По словам инсайдеров, в Доху (столицу Катара — прим. ред.) прибыли специальный представитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они планировали обсудить дальнейшие шаги по реализации предварительных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в ближайшее время никаких встреч с представителями США не предвидится. По его словам, стороны сначала должны "договориться о механизмах" соблюдения режима прекращения огня, а уже потом переходить к обсуждению более сложных тем.

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В Тегеране подчеркивают, что вопрос об иранской ядерной программе в настоящее время не является приоритетным. По мнению иранской стороны, сначала необходимо урегулировать базовые условия выполнения уже достигнутых договоренностей.

Виткофф и Кушнер находились в Катаре на переговорах с Ираном при посредничестве Катара Фото: Відкриті джерела

Аналитики СМИ считают, что такая позиция свидетельствует о наличии существенных противоречий между странами. Среди наиболее сложных тем по-прежнему остаются безопасность судоходства в Ормузском проливе и экономические гарантии, предлагаемые Ирану в рамках переговорного процесса.

В Белом доме подтвердили пребывание американских представителей в Катаре. Между тем катарская сторона сообщила, что консультации проводились исключительно через посреднические каналы, без непосредственного контакта между делегациями США и Ирана.

По мнению СМИ, нынешняя ситуация усугубляет "неопределенность" вокруг будущего потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Эта договоренность должна была бы закрепить режим прекращения огня и создать основу для урегулирования других затянувшихся разногласий между двумя государствами.

Ранее Фокус сообщал о том, что в соглашении США с Ираном остаётся ряд нерешённых вопросов. Это соглашение касается более широкого урегулирования, начиная с Ормузского пролива и переходя к гораздо более сложному вопросу иранской ядерной программы.

Впоследствии стало известно, как именно завершился первый раунд переговоров между США и Ираном. Посредники заявили, что США и Иран договорились "создать комитет высокого уровня для обеспечения политического надзора за посредническим процессом".