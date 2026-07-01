До миру далеко: Іран вкотре відкинув прямі перемовини зі США та озвучив нові умови, — ЗМІ

Перспективи укладення мирної угоди між США та Іраном знову опинилися під загрозою, адже Тегеран відмовляється від прямих контактів з США під час переговорів у Катарі. Замість двостороннього діалогу сторони спілкувалися через місцевих посередників.

Іранська влада дала зрозуміти, що не має наміру проводити прямі переговори, а тому всі контакти відбувалися за участі посередників із Катару. Про це повідомляє Reuters.

За словами інсайдерів ЗМІ, до Дохи (столиці Катару — ред.) прибули спеціальний представник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони планували обговорити подальші кроки щодо реалізації попередніх домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що найближчим часом жодних зустрічей з представниками США не передбачається. За його словами, сторони спершу повинні "домовитися про механізми" дотримання режиму припинення вогню, а вже потім переходити до обговорення складніших тем.

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У Тегерані наголошують, що питання іранської ядерної програми наразі не є першочерговим. Спочатку, на думку іранської сторони, необхідно врегулювати базові умови виконання вже досягнутих домовленостей.

Віткофф і Кушнер були в Катарі на перемовинах з Іраном через посередництво Катара Фото: Відкриті джерела

Аналітики ЗМІ вважають, що така позиція свідчить про наявність суттєвих суперечностей між країнами. Серед найскладніших тем досі залишаються безпека судноплавства в Ормузькій протоці та економічні гарантії, які пропонуються Ірану в рамках переговорного процесу.

У Білому домі підтвердили перебування американських представників у Катарі. Тим часом катарська сторона повідомила, що консультації проводилися лише через посередницькі канали, без безпосереднього контакту між делегаціями США та Ірану.

На думку ЗМІ, нинішня ситуація посилює "невизначеність" навколо майбутнього потенційної угоди між Вашингтоном і Тегераном. Ця домовленість мала б закріпити режим припинення вогню та створити основу для врегулювання інших тривалих розбіжностей між двома державами.

Раніше Фокус повідомляв про те, що угода США з Іраном має низку невирішених питань. Ця угода стосується більш широкого врегулювання, починаючи з Ормузької протоки й переходячи до набагато складнішого питання іранської ядерної програми.

Згодом стало відомо, як саме закінчився перший раунд перемовин США-Іран. Посередники заявили, що США та Іран домовилися "створити Комітет високого рівня для забезпечення "політичного нагляду за посередницьким процесом".