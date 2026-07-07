Соглашение под угрозой срыва: Иран нанес ракетный удар по судам в Ормузском проливе, — Axios

Вечером в понедельник, 6 июня, иранские военные нанесли ракетный удар по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив. Это ставит под угрозу договоренности, которых ранее удалось достичь Вашингтону и Тегерану.

Иран применил для атаки как минимум две ракеты по двум судам. Оба корабля получили значительные повреждения, но жертв нет. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на данные американских официальных лиц.

В понедельник Управление морской торговли Великобритании сообщило, что получило сообщение о попадании в танкер, который двигался на юг вблизи Омана вдоль побережья Ормузского пролива. Отмечалось, что судно было поражено неизвестным снарядом и что атака привела к пожару.

Впоследствии представитель США заявил, что Иран атаковал ещё одно судно. Ожидается, что американские военные могут нанести ответные удары.

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Атаки Ирана могут сорвать переговорный процесс

Издание пишет, что этот обстрел произошел после истечения срока действия недельного соглашения между США и Ираном о прекращении атак в проливе. Аналитики считают, что эти атаки грозят сорвать меморандум о взаимопонимании, подписанный несколько недель назад, согласно которому Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Агентство Bloomberg, комментируя эту атаку, обратило внимание на то, что обстрел произошел накануне поездки президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на саммит лидеров НАТО в Турции. Ожидается, что конфликт с Ираном станет одной из ключевых тем обсуждений на саммите.

Аналитики также напомнили, что временное мирное соглашение, достигнутое в прошлом месяце, предусматривало 60-дневный период переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Однако они считают, что превратить эти договоренности в прочный мир будет непросто, поскольку основные вопросы так и остаются нерешенными. Речь идет, в частности, о размораживании иранских активов, транзитных сборах за проход через Ормузский пролив и ядерных амбициях Исламской Республики.

Напомним, 3 июля CNN сообщало о том, как проходит прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в конце февраля в результате совместных ударов США и Израиля.

Агентство Reuters также сообщало в начале июля, что Иран в очередной раз отверг прямые переговоры с США и выдвинул новые условия.