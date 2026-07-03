Через 4 месяца после смерти: в Иране началось грандиозное прощание с Али Хаменеи, детали

Спустя четыре месяца после смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате ракетных ударов США и Израиля, в Тегеране начинается неделя прощания с ним.

Она охватит пять городов в Иране и Ираке, а также, как ожидается, соберет миллионы людей, пишет CNN.

В Иране не жалеют денег на пышные похороны, беспрецендентные с точки зрения обеспечения безопасности и организации логистики. Власти привлекли государственных служащих, университеты, профсоюзы, пожарных, солдат, сотрудников гуманитарных организаций и даже религиозные "траурные группы" для организации похорон и управления миллионами "паломников".

Траурная неделя будет сопровождаться песнями и фильмами о жизни Хаменеи, которые в первый же день затмили любые новости о мирных переговорах между Ираном и США.

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Похороны Хаменеи транслируют в режиме реального времени

Масштабность прощания должна, среди прочего, "послать миру и врагам Исламской Республики сигнал: режим не только пережил войну, имеющую критическое значение, но и будет упорно увековечивать память своего убитого лидера как символ своей стойкости".

Об этом заявил Мохаммад Багер Галибаф, спикер парламента, возглавляющий переговоры Ирана с США.

Похороны Али Хаменеи также могут ознаменовать момент публичного дебюта нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи после того, как он скрывался с момента гибели своего отца и членов семьи.

Как пишет NDTV, тело покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи хранилось в холодильной камере с момента его гибели. Четырехмесячная задержка с его похоронами связана с суровыми, нестабильными условиями и проблемами безопасности во время активной войны на Ближнем Востоке.

Шиитское право допускает отсрочку похорон в исключительных случаях и по церковным исключениям. Его останки были законсервированы в морозильной камере, а не забальзамированы химическим способом, в соответствии с традиционным исламским правом.

Символизм церемонии

Как отмечают журналисты, выбор дат для прощания не случаен. Тело Хаменеи должно быть выставлено для прощания в 250-ю годовщину Дня независимости США, 4 июля, а другой ключевой день процессии совпадает с крупным шиитским праздником, посвященным памяти исторической религиозной фигуры.

Все это зрелище разворачивается в течение исламского месяца Мухаррам, периода, глубоко связанного в шиитском исламе с трауром, предательством и мученичеством — в частности, с мученической смертью имама Хусейна в VII веке, одного из шиитских святых, к которому Хаменеи ведет свою родословную.

Подготовка к церемонии в Тегеране шла полным ходом

Как будет проходить прощание

4 июля в 6 часов утра гроб с телом Хаменеи поставят на возвышенную сцену внутри мечети Имама Хомейни в Тегеране. Пожарные установили более 6000 водяных разбрызгивателей по всей площади, чтобы люди, которые придут на прощание, могли охладиться.

Гроб с телом Али Хаменеи

В дни похорон будут закрыты международный и внутренний аэропорты Тегерана, а в городах, через которые пройдет процессия с телом Хаменеи, объявлены национальные праздники.

В Тегеране, городе с населением 17 миллионов человек, проведут крупнейшую в его истории операцию по регулированию дорожного движения: будет запрещен въезд частных автомобилей вблизи процессии, а также открыто свыше 700 парковочных мест, чтобы освободить место для миллионов людей, которые, как ожидается, одновременно прибудут в город.

Для угощения скорбящих испекут 50 миллионов лепешек, для чего в столице будут развернуты 16 мобильных пекарен.

По данным Красного Полумесяца, Тегеран и другие крупные города подготовлены к прибытию скорбящих. Власти мобилизовали 2500 машин скорой помощи, 21 вертолет, 100 беспилотников и тысячи спасателей, а также подготовили более двух десятков больниц, 500 000 литров внутривенных растворов и 20 000 учебных классов.

Правительство развернуло общенациональную кампанию, призывая людей добровольно предоставлять свои дома для размещения скорбящих, посещающих Тегеран, Мешхед и Кум, а мечети, спортивные залы, парки и культурные центры в столице также подготовлены для размещения миллионов людей, которые, как ожидается, придут на похоронную церемонию.

На третий день ожидается, что похоронная процессия пройдет с востока столицы до ее западной окраины. Тело Хаменеи будет доставлено для дальнейших церемоний в священный город Кум, после чего его перевезут в шиитские святыни в иракских Наджафе и Кербеле.

Затем его перевезут к месту окончательного захоронения — мавзолею Имама Резы в Мешхеде, на родине Хаменеи, и похоронят 9 июля.

Власти ожидают, что попрощаться с аятоллой прибудут от 4 до 15 миллионов человек, сделав эти похороны крупнейшими в современной истории. Освещать мероприиятие будут 14 000 журналистов, включая 900 иностранных корреспондентов.

Кто из зарубежных лидеров приедет на церемонию

Что касается зарубежных гостей, то, кроме президента Грузии Михаила Кавелашвили, премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа и заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, ожидается присутствие лишь немногих мировых лидеров.

Иранские власти заявляют, что будут присутствовать восемь глав государств и 12 спикеров парламентов. Западных официальных лиц исключили из списка приглашенных.

Моджтаба Хаменеи: будет ли он на прощании с отцом

Одним из главных вопросов является присутствие сына Хаменеи, Моджтабы, нового верховного лидера Ирана.

Получив ранение, тот прячется с начала войны и общается со своими сторонниками только в письменном виде. После ракетного удара, в котором погибли его отец, мать и жена, сын Хаменени нигде публично не появлялся. Ходили слухи, что он умер от полученных травм, однако власти Ирана заверяют, что Моджтаба полностью выздоровел и руководит переговорами Тегерана с Вашингтоном.

На вопрос журналистов, будет ли он присутствовать, организатор похорон уклонился от ответа, заявив, что "этот вопрос не входит в нашу компетенцию, и решение полностью находится в ведении администрации лидера".

Напомним, после гибели Хаменени в Иране был введен 40-днейвный траур.

Также сообщалось, что Моссад и ЦРУ несколько лет следили за Хаменеи перед ликвидацией.