Через 4 місяці після смерті: в Ірані розпочалося грандіозне прощання з Алі Хаменеї, подробиці

Через чотири місяці після смерті верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого внаслідок ракетних ударів США та Ізраїлю, у Тегерані розпочинається тиждень прощання з ним.

Вона охопить п’ять міст в Ірані та Іраку, а також, як очікується, збере мільйони людей, пише CNN.

В Ірані не шкодують грошей на пишні похорони, безпрецедентні з точки зору забезпечення безпеки та організації логістики. Влада залучила державних службовців, університети, профспілки, пожежників, солдатів, співробітників гуманітарних організацій і навіть релігійні "траурні групи" для організації похорону та управління мільйонами "паломників".

Траурний тиждень супроводжуватиметься піснями та фільмами про життя Хаменеї, які вже першого дня затьмарили будь-які новини про мирні переговори між Іраном і США.

Відео дня

Похорон Хаменеї транслюють у режимі реального часу

Масштабність прощання має, серед іншого, "послати світові та ворогам Ісламської Республіки сигнал: режим не тільки пережив війну, що мала вирішальне значення, але й наполегливо увічнюватиме пам’ять про свого вбитого лідера як символ своєї стійкості".

Про це заявив Мохаммад Багер Галібаф, спікер парламенту, який очолює переговори Ірану зі США.

Похорон Алі Хаменеї також може стати нагодою для публічного дебюту нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, який переховувався з моменту загибелі свого батька та членів родини.

Як повідомляє NDTV, тіло покійного верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї зберігалося в холодильній камері з моменту його смерті. Чотиримісячна затримка з його похованням пов’язана з суворими, нестабільними умовами та проблемами безпеки під час активної війни на Близькому Сході.

Шиїтське право допускає відстрочку похорону у виняткових випадках та на підставі церковних винятків. Його останки були законсервовані в морозильній камері, а не забальзамовані хімічним способом, відповідно до традиційного ісламського права.

Символізм церемонії

Як зазначають журналісти, вибір дат для прощання не випадковий. Тіло Хаменеї має бути виставлено для прощання у 250-ту річницю Дня незалежності США, 4 липня, а інший ключовий день процесії збігається з великим шиїтським святом, присвяченим пам’яті історичної релігійної постаті.

Усе це видовище розгортається протягом ісламського місяця Мухаррам — періоду, який у шиїтському ісламі тісно пов’язаний із жалобою, зрадою та мучеництвом, зокрема, з мученицькою смертю імама Хусейна у VII столітті, одного з шиїтських святих, до якого Хаменеї веде свій родовід.

Підготовка до церемонії в Тегерані йшла повним ходом

Як відбуватиметься прощання

4 липня о 6-й годині ранку труну з тілом Хаменеї встановлять на підвищену сцену всередині мечеті Імама Хомейні в Тегерані. Пожежники встановили понад 6000 розпилювачів води по всій площі, щоб люди, які прийдуть на прощання, могли охолодитися.

Труна з тілом Алі Хаменеї

У дні похорону будуть закриті міжнародний та внутрішній аеропорти Тегерана, а в містах, через які пройде процесія з тілом Хаменеї, оголошено національні свята.

У Тегерані, місті з населенням 17 мільйонів осіб, проведуть найбільшу в його історії операцію з регулювання дорожнього руху: буде заборонено в'їзд приватних автомобілів поблизу процесії, а також відкрито понад 700 паркувальних місць, щоб звільнити місце для мільйонів людей, які, як очікується, одночасно прибудуть до міста.

Щоб пригостити тих, хто прийде на прощання, спечуть 50 мільйонів коржів, для чого у столиці буде розгорнуто 16 мобільних пекарень.

За даними Червоного Півмісяця, Тегеран та інші великі міста готові до прибуття людей на похорон. Влада мобілізувала 2500 машин швидкої допомоги, 21 вертоліт, 100 безпілотників і тисячі рятувальників, а також підготувала понад два десятки лікарень, 500 000 літрів розчинів для внутрішньовенного введення та 20 000 навчальних класів.

Уряд розгорнув загальнонаціональну кампанію, закликаючи людей добровільно надавати свої будинки для розміщення тих, хто приїжджає до Тегерана, Мешхед і Кум, а мечеті, спортивні зали, парки та культурні центри в столиці також підготовлені для розміщення мільйонів людей, котрі, як очікується, прийдуть на похоронну церемонію.

На третій день очікується, що похоронна процесія пройде зі сходу столиці до її західної околиці. Тіло Хаменеї буде доставлено для подальших церемоній до священного міста Кум, після чого його перевезуть до шиїтських святинь в іракських містах Наджафі та Кербелі.

Потім його перевезуть до місця остаточного поховання — мавзолею Імама Рези в Мешхеді, на батьківщині Хаменеї, і поховають 9 липня.

Влада очікує, що попрощатися з аятолою прибудуть від 4 до 15 мільйонів людей, що зробить ці похорони найбільшими в сучасній історії. Висвітлюватимуть подію 14 000 журналістів, у тому числі 900 іноземних кореспондентів.

Хто з іноземних лідерів приїде на церемонію

Що стосується іноземних гостей, то, окрім президента Грузії Михайла Кавелашвілі, прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа та заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, очікується присутність лише кількох світових лідерів.

Іранська влада заявляє, що на заході будуть присутні вісім глав держав та 12 спікерів парламентів. Західних офіційних осіб виключили зі списку запрошених.

Моджтаба Хаменеї: чи буде він присутній на прощанні з батьком

Одним із головних питань є присутність сина Хаменеї, Моджтаби, нового верховного лідера Ірану.

Отримавши поранення, він переховується з початку війни і спілкується зі своїми прихильниками лише в письмовій формі. Після ракетного удару, в результаті якого загинули його батько, мати та дружина, син Хаменеї ніде публічно не з’являвся. Ходили чутки, що він помер від отриманих травм, проте влада Ірану запевняє, що Моджтаба повністю одужав і керує переговорами Тегерана з Вашингтоном.

На запитання журналістів, чи буде він присутній, організатор похорону ухилився від відповіді, заявивши, що "це питання не входить до нашої компетенції, і рішення повністю належить до відання адміністрації лідера".

Нагадаємо, що після загибелі Хаменеї в Ірані було оголошено 40-денний траур.

Також повідомлялося, що Моссад і ЦРУ кілька років стежили за Хаменеї перед його ліквідацією.