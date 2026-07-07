Угода під загрозою зриву: Іран атакував ракетами судна в Ормузькій протоці, — Axios

Увечері у понеділок, 6 червня, іранські військові випустили ракети по комерційних суднах, які проходили через Ормузьку протоку. Це ставить під загрозу домовленості, яких раніше вдалося досягти Вашингтону та Тегерану.

Іран застосував для атаки щонайменше дві ракети по двох суднах. Обидва кораблі зазнали значних пошкоджень, але жертв немає. Про це повідомило видання Axios з посиланням на дані від американських посадовців.

У понеділок Управління морської торгівлі Великої Британії повідомило, що отримало повідомлення про ураження від танкера, який рухався на південь поблизу Оману вздовж узбережжя Ормузької протоки. Зазначалося, що судно було уражене невідомим снарядом, і що атака спричинила пожежу.

Згодом представник США заявив, що Іран атакував ще одне судно. Очікується, що американські військові можуть завдати ударів у відповідь.

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Атаки Ірану можуть зірвати переговорний процес

Видання пише, що цей обстріл стався після того, як закінчився термін дії тижневої угоди між США та Іраном про припинення атак у протоці. Аналітики вважають, що атаки загрожують зірвати меморандум про взаєморозуміння, підписаний кілька тижнів тому, згідно з яким Іран погодився припинити атаки в Ормузькій протоці.

Bloomberg, коментуючи цю атаку, звернуло увагу на те, що обстріл відбувся напередодні поїздки президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на саміт лідерів НАТО у Туреччині. Очікується, що конфлікт з Іраном стане однією з ключових тем обговорень на саміті.

Аналітики також нагадали, що тимчасова мирна угода, досягнута минулого місяця, передбачала 60-денний період переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Однак вони вважають, що перетворити ці домовленості на тривалий мир буде непросто, оскільки основні питання так і залишаються нез'ясованими. Йдеться зокрема про розморожування іранських активів, транзитні збори за прохід через Ормузьку протоку та ядерні амбіції Ісламської Республіки.

Нагадаємо, 3 липня CNN розповідало, як проходить прощання з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, який загинув наприкінці лютого внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю.

Reuters також повідомляло на початку липня, що Іран вкотре відкинув прямі переговори зі США та озвучив нові умови.