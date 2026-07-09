Второй день подряд: США нанесли серию ударов по целям в Иране (видео)

В среду, 8 июля, вооруженные силы США нанесли новые удары по иранским объектам. Атака была нанесена по объектам в Бандар-Аббасе, Сирике, Чабахаре, на острове Лаван и в других районах вдоль южного побережья Ирана вблизи Ормузского пролива.

Причиной бомбардировок, продолжающихся уже второй день подряд, стали недавние иранские атаки на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. О новой серии ударов сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

"По указанию Главнокомандующего силы Центрального командования США приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе", — говорится в сообщении CENTCOM.

В командовании также добавили, что возлагают ответственность на Иран за "необоснованную агрессию против торговых судов и гражданских экипажей", которые проходили через пролив.

Відео дня

Американские войска сообщили об ударах по Ирану Фото: Скриншот

Издание Axios со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщает, что удары были нанесены в Бандар-Аббасе, Сирике, Чабахаре, на острове Лаван и в других районах вблизи Ормузского пролива. Американский чиновник сообщил журналистам, что масштаб ударов в среду был больше, чем накануне.

Кадры атаки США на Иран 8 июля

Сообщается, что целями этой бомбардировки стали иранские военные береговые радары, позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны. По словам американских чиновников, эти действия направлены на то, чтобы заставить Тегеран прекратить атаки на торговые суда в Ормузском проливе.

Что предшествовало

7 июля издание Axios сообщило, что Иран атаковал коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. В результате ракетных ударов танкеры получили значительные повреждения.

В тот же день военные США нанесли ряд ударов по целям в Иране. Взрывы прогремели в южном портовом городе Сирик, в Бендер-Аббасе и на острове Кешм.

В ответ на удары США 8 июля Иран объявил о бомбардировке десятков военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.