"Сокрушительный ответ": Иран объявил о бомбардировке десятков военных объектов США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о бомбардировке 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте после ночной атаки США.

До этого Тегеран пообещал нанести "сокрушительный ответ" в связи с атакой США на иранские объекты. Об этом сообщает Sky News.

Иран пригрозил нанести серьезные ответные удары

Тегеран обвинил Вашингтон в "откровенном акте агрессии" после серии ударов, которые, по утверждению американских военных, поразили более 80 целей. Иранские военные также заявили, что единственным безопасным маршрутом для прохождения коммерческих судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив является маршрут, определенный самим Ираном.

Главный представитель Ирана на переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф заявил в соцсетях, что "эпоха запугиваний и шантажа закончилась", комментируя ночной обстрел. Он заявил, что Иран "не сдается", и обвинил США в "серьезных нарушениях" Исламабадского соглашения — предварительных договоренностей, согласованных обеими сторонами в прошлом месяце.

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Атака Ирана на Бахрейн и Кувейт

Вскоре после этих заявлений Sky News сообщило, что в Бахрейне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетной угрозе. Министерство внутренних дел страны призвало жителей укрыться, однако других подробностей не сообщило.

Примерно в то же время Вооружённые силы Кувейта заявили, что их системы противовоздушной обороны отражают вражеские беспилотные и ракетные атаки.

Агентство Reuters сообщает, что среди целей иранской атаки были Бандар-Салман, Пятый военно-морской округ Бахрейна и авиабаза "Али аль-Салем" в Кувейте, как заявило КВИР. Однако официальных подтверждений поражения этих объектов пока не поступало.

Что предшествовало

В ночь на 8 июля в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили о серии мощных ударов по Ирану. Сообщалось, что эта атака стала ответом на иранские обстрелы нескольких коммерческих судов в Ормузском проливе в последние дни. Мощные взрывы на фоне атаки прогремели в южном портовом городе Сирик, в Бендер-Аббасе и на острове Кешм.

Видео атаки США на иранские объекты

Издание Axios со ссылкой на данные американского чиновника сообщало, что целями этой атаки США были иранские системы противовоздушной обороны, системы берегового наблюдения, позиции противокорабельных крылатых ракет, пусковые площадки беспилотников и портовые объекты и т. д.

Напомним, накануне Иран нанес ракетный удар по танкерам в Ормузском проливе, в результате чего они получили значительные повреждения.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Иран отверг прямые переговоры с США и выдвинул новые требования.