"Нищівна відповідь": Іран оголосив про бомбардування десятків військових об'єктів США у Бахрейні та Кувейті

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про бомбардування 85 американських військових об'єктів у Бахрейні та Кувейті після нічної атаки США.

Перед цим Тегеран пообіцяв завдати "нищівну відповідь" за атаку США по іранських об'єктах. Про це пише Sky News.

Іран пригрозив серйозними ударами у відповідь

Тегеран звинуватив Вашингтон у "відвертому акті агресії" після серії ударів, які, за твердженням американських військових, уразили понад 80 цілей. Іранські військові також заявили, що єдиним безпечним маршрутом для проходження комерційних суден та нафтових танкерів через Ормузьку протоку є маршрут, визначений самим Іраном.

Головний представник Ірану на переговорах зі США Мохаммад Багер Галібаф оголосив у соцмережах, що "ера залякувань і шантажу закінчилася", коментуючи нічний обстріл. Він заявив, що Іран "не здається", та звинуватив США у "серйозних порушеннях" Ісламабадської угоди — попередніх домовленостей, узгоджених обома сторонами минулого місяця.

Відео дня

Атака Ірану на Бахрейн та Кувейт

Незабаром після цих заяв Sky News повідомило про те, що у Бахрейні пролунали сирени про ракетну небезпеку. Міністерство внутрішніх справ країни закликало мешканців прямувати в укриття, однак інших подробиць не надало.

Приблизно у той же час Збройні сили Кувейту заявили, що їхні системи протиповітряної оборони відбивають ворожі безпілотні та ракетні атаки.

Агентство Reuters пише, що серед цілей іранської атаки були Бандар-Салман, П’ятий військово-морський округ Бахрейну та авіабаза "Алі аль-Салем" у Кувейті, як заявляв КВІР. Проте офіційних підтверджень уражень цих об'єктів поки не надходило.

Що передувало

У ніч на 8 липня в Центральному командуванні ЗС США (CENTCOM) заявили про серію потужних ударів по Ірану. Заявлялося, що ця атака стала відповіддю на іранські обстріли кількох комерційних суден в Ормузькій протоці цими днями. Потужні вибухи на тлі атаки пролунали у південному портовому місті Сірік, в Бендер-Аббасі та на острові Кешм.

Відео атаки США на іранські об'єкти

Видання Axios з посиланням на дані американського посадовця повідомляло, що цілями цієї атаки США були іранські системи протиповітряної оборони, системи берегового спостереження, позиції протикорабельних крилатих ракет, пускові майданчики безпілотників та портові об’єкти тощо.

Нагадаємо, напередодні Іран атакував ракетами танкери в Ормузькій протоці, внаслідок чого ті були суттєво пошкоджені.

Агентство Reuters раніше писало, що Іран відкинув прямі переговори зі США і висунув нові вимоги.