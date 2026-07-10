"Я есть в каждом списке": Трамп заявил, что знает о планах Ирана убить его, — WSJ

Иранское руководство не оставляет идеи ликвидировать президента США Дональда Трампа в отместку за за убийство Касема Сулеймани, высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции, в первый срок президентства.

Новыми разведданными с Белым домом поделился Израиль, и они указывают на очередной план убийства американского лидера, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Они предполагают, что вскрывшаяся информация может привести к новой эскалации боевых действий в Иране.

Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось от комментариев, а Белый дом отправил журналистов прямиком к Трампу с вопросами.

На днях президент США, общаясь с прессой в Анкаре (Турция), где проходил саммит НАТО, сказал, что знает о планах своих врагов.

"Они хотят устранить американского лидера — меня. Я есть в каждом списке. Я видел сегодня утром, что я есть в каждом из их списков. И пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это продлится недолго", — резюмировал Трамп.

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Политические обозреватели констатируют явное охлаждение отношений между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в последние несколько недель, поскольку интересы Вашингтона и Тель-Авива разошлись по вопросу продолжения войны с Ираном.

Нетаньяху выступает за продолжение атак на Иран и достижение новых военных целей. Трамп ищет выход из конфликта, ссылаясь на опасения, что это может обрушить мировую экономику. В прошлом месяце США заключили с Ираном хрупкое перемирие.

По данным канцелярии премьер-министра Израиля, Трамп и Нетаньяху поговорили накануне, 9 июля, и договорились продолжить "координацию между странами".

В Иране тем временем похоронили верховного лидера Али Хаменеи, погибшего во время авиаударов по Тегерану 28 февраля. Во время погребальной церемонии скорбящие скандировали лозунги в поддержку смерти Трампа, а также развернули транспарант с надписью "Мы убьем Трампа".

В марте Нетаньяху заявлял, что Иран уже дважды пытался убить Трампа.

Напомним, почему покушения на президента США провалились.