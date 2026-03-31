Дважды пытались убить: Нетаньяху заявил, что Иран хочет ликвидировать Трампа

Иран дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа и до сих пор не отказался от этой идеи.

Такое утверждение прозвучало из уст премер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который дал интервью NewsMax.

По его словам за последние десятилетия иранцы "убили и ранили больше американских солдат, чем любая другая сила", в том числе в Афганистане, где американцы гибли от самодельных взрывных устройств, а также бомбили посольства.

"Они дважды пытались убить президента Трампа. Они все еще пытаются его убить. И самое главное – они скандируют "смерть Америке"", — утверждает Нетаньяху.

Политик отметил, что до войны с Израилем и США, которая началась 28 февраля Иран был "главным хулиганом на Ближнем Востоке и мире":

"Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в частности, кстати, вместе с Венесуэлой и другими".

Гость студии отказался назвать сроки достижения Израилем военных целей. По его словам, война "определенно перевалила за середину", но позже уточнил, что имел в виду количество миссий, а не сроки.

Нетаньяху уверяет, что в войне погибли "тысячи" членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, и что его страна и США "близки к уничтожению оружейной промышленности" — "уничтожению… целых заводов и самой ядерной программы".

Также он еще раз акцентировал на том, что целью боевых действий не является смена режима:

"Я думаю, что этот режим рухнет изнутри. Но на данный момент мы просто ослабляем их военный потенциал, ракетный потенциал, ядерный потенциал, а также ослабляем их изнутри", — говорит Нетаньяху.

Тем временем президент США Дональд сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Накануне в Белом доме заявили, что Трамп хочет предложить арабским странам взять на себя расходы, связанные с войной против Ирана.

Напомним, глава Белого дома планирует сухопутную операцию в Иране, во время которой элитные бойцы США захватят запасы урана.