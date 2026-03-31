Двічі намагалися вбити: Нетаньягу заявив, що Іран хоче ліквідувати Трампа

Іран двічі намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа і досі не відмовився від цієї ідеї.

Таке твердження прозвучало з вуст прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який дав інтерв'ю NewsMax.

За його словами, за останні десятиліття іранці "вбили і поранили більше американських солдатів, ніж будь-яка інша сила", зокрема в Афганістані, де американці гинули від саморобних вибухових пристроїв, а також бомбили посольства.

"Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони все ще намагаються його вбити. І найголовніше — вони скандують "смерть Америці"", — стверджує Нетаньягу.

Політик зазначив, що до війни з Ізраїлем і США, яка почалася 28 лютого, Іран був "головним хуліганом на Близькому Сході та світі":

"Він був головним спонсором державного тероризму на багатьох континентах, включно із Західною півкулею, зокрема, до речі, разом із Венесуелою та іншими".

Гість студії відмовився назвати терміни досягнення Ізраїлем військових цілей. За його словами, війна "безумовно перевалила за середину", але пізніше уточнив, що мав на увазі кількість місій, а не терміни.

Нетаньягу запевняє, що у війні загинули "тисячі" членів Корпусу вартових ісламської революції Ірану, і що його країна і США "близькі до знищення збройової промисловості" — "знищення... цілих заводів і самої ядерної програми".

Також він ще раз акцентував на тому, що метою бойових дій не є зміна режиму:

"Я думаю, що цей режим завалиться зсередини. Але наразі ми просто послаблюємо їхній військовий потенціал, ракетний потенціал, ядерний потенціал, а також послаблюємо їх зсередини", — каже Нетаньягу.

Тим часом президент США Дональд повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.

Напередодні в Білому домі заявили, що Трамп хоче запропонувати арабським країнам взяти на себе витрати, пов'язані з війною проти Ірану.

Нагадаємо, глава Білого дому планує сухопутну операцію в Ірані, під час якої елітні бійці США захоплять запаси урану.