"С большим интересом": Трамп хочет, чтобы войну в Иране финансировали арабские государства

Президент США Дональд Трамп хочет предложить арабским странам взять на себя расходы, связанные с войной против Ирана.

"Я думаю, что это то, что президент с большим интересом предложит им сделать", — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга, пишет Reuters.

Она подчеркнула, что не хочет забегать вперед и комментировать этот вопрос вместо президента, однако подтвердила, что такая идея у Трампа действительно есть.

По словам Левитт, Трамп в ближайшее время сам публично расскажет больше об этой инициативе.

"Я знаю, что у него есть такая идея, и, по моему мнению, вы услышите от него больше по этому поводу", — подчеркнула Левитт.

Напомним, 30 марта Трамп разрешил России продать Кубе тысячи баррелей нефти.

