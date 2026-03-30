"З великим інтересом": Трамп хоче, щоб війну в Ірані фінансували арабські держави

Президент США Дональд Трамп хоче запропонувати арабським країнам взяти на себе витрати, пов’язані з війною проти Ірану.

"Я думаю, що це те, що президент із великим інтересом запропонує їм зробити", — сказала прессекретерка Білого дому Каролін Левітт під час брифінгу, пише Reuters.

Вона підкреслила, що не хоче забігати наперед і коментувати це питання замість президента, проте підтвердила, що така ідея у Трампа справді є.

За словами Левітт, Трамп найближчим часом сам публічно розповість більше про цю ініціативу.

"Я знаю, що у нього є така ідея, і, на мою думку, ви почуєте від нього більше з цього приводу", — наголосила Левітт.

