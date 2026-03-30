Трамп дозволив Росії продати Кубі тисячі барелів нафти, — NYT

США дозволили танкеру РФ, повному сирої нафти, дістатися Куби, щоб продати Гавані критично важливу порцію палива після довготривалої блокади.

Острівні запаси нафти вичерпались би вже зовсім скоро, пише New York Times з посиланням на власні джерела.

За даними MarineTraffic, постачальника даних про судна, танкер, який перевозить приблизно 730 тисяч барелів нафти та належить РФ, у неділю знаходився поблизу Куби.

Зі швидкістю 12 вузлів судно мало увійти до кубинських вод до вечора неділі. Танкер міг би досягти очікуваного пункту призначення — Матансаса, що на Кубі, до вівторка.

Аналітики вважають, що прибуття російського судна пом'якшить енергетичну кризу на Кубі. Крім того, це зменшить тиск на кубинський уряд, який стикається з неминучою економічною кризою та ескалацією загроз з боку Вашингтона.

Також це б стало сигналом того, що Куба поки може покладатися на свого давнього союзника — Росію.

Як пише NYT, нафтова блокада США тисне на Кубу, призводячи до щоденних відключень електроенергії, серйозної нестачі газу, зростання цін та погіршення медичного обслуговування.

Ця політика викликала міжнародну критику, зокрема з боку Організації Об'єднаних Націй, вважаючи, що Сполучені Штати спричиняють гуманітарну кризу на Кубі.

Водночас чиновники Білого дому публічно погрожують кубинському уряду, таємно спонукаючи його до усунення президента Мігеля Діаса-Канеля.

Нагадаємо, 13 березня США офіційно зняли заборону на продаж російської нафти.

