Трамп разрешил России продать Кубе тысячи баррелей нефти, — NYT

США позволили танкеру РФ, полному сырой нефти, добраться до Кубы, чтобы продать Гаване критически важную порцию топлива после долговременной блокады.

Островные запасы нефти иссякли бы уже совсем скоро, пишет New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным MarineTraffic, поставщика данных о судах, танкер, который перевозит примерно 730 тысяч баррелей нефти и принадлежит РФ, в воскресенье находился вблизи Кубы.

Со скоростью 12 узлов судно должно было войти в кубинские воды к вечеру воскресенья. Танкер мог бы достичь ожидаемого пункта назначения — Матансаса, что на Кубе, до вторника.

Аналитики считают, что прибытие российского судна смягчит энергетический кризис на Кубе. Кроме того, это уменьшит давление на кубинское правительство, которое сталкивается с неизбежным экономическим кризисом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона.

Также это бы стало сигналом того, что Куба пока может полагаться на своего давнего союзника — Россию.

Как пишет NYT, нефтяная блокада США давит на Кубу, приводя к ежедневным отключениям электроэнергии, серьезной нехватке газа, росту цен и ухудшению медицинского обслуживания.

Эта политика вызвала международную критику, в частности со стороны Организации Объединенных Наций, считая, что Соединенные Штаты вызывают гуманитарный кризис на Кубе.

В то же время чиновники Белого дома публично угрожают кубинскому правительству, тайно побуждая его к устранению президента Мигеля Диаса-Канеля.

Напомним, 13 марта США официально сняли запрет на продажу российской нефти.

Фокус также писал о том, что российский танкер на пути к Кубе сопровождает военный корабль.