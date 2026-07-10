"Я є в кожному списку": Трамп заявив, що знає про плани Ірану вбити його, — WSJ

Іранське керівництво не відмовляється від ідеї ліквідувати президента США Дональда Трампа у відповідь на вбивство Касема Сулеймані, високопоставленого генерала Корпусу вартових ісламської революції, під час першого терміну президентства.

Ізраїль поділився з Білим домом новими розвідданими, які вказують на черговий план вбивства американського лідера, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Вони припускають, що інформація, яка стала відомою, може призвести до нової ескалації бойових дій в Ірані.

Посольство Ізраїлю у Вашингтоні відмовилося від коментарів, а Білий дім направив журналістів із запитаннями безпосередньо до Трампа.

Днями президент США, спілкуючись із пресою в Анкарі (Туреччина), де відбувався саміт НАТО, заявив, що знає про плани своїх ворогів.

"Вони хочуть усунути американського лідера — мене. Я є в кожному списку. Сьогодні вранці я побачив, що я є в кожному з їхніх списків. І поки що, мабуть, мені трохи щастило, але, можливо, це триватиме недовго", — підсумував Трамп.

Відео дня

Політичні оглядачі відзначають явне охолодження відносин між Трампом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху протягом останніх кількох тижнів, оскільки інтереси Вашингтона й Тель-Авіва розійшлися щодо питання продовження війни з Іраном.

Нетаньяху виступає за продовження атак на Іран і досягнення нових військових цілей. Трамп шукає вихід із конфлікту, посилаючись на побоювання, що це може спричинити крах світової економіки. Минулого місяця США уклали з Іраном крихке перемир’я.

За даними канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, Трамп і Нетаньяху поспілкувалися напередодні, 9 липня, і домовилися продовжити "координацію між країнами".

Тим часом в Ірані поховали верховного лідера Алі Хаменеї, який загинув під час авіаударів по Тегерану 28 лютого. Під час похоронної церемонії скорботні скандували гасла на підтримку смерті Трампа, а також розгорнули транспарант із написом "Ми вб’ємо Трампа".

У березні Нетаньяху заявляв, що Іран уже двічі намагався вбити Трампа.

Нагадаємо, чому замахи на президента США зазнали невдачі.