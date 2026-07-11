США дали Тегерану добу: адміністрація Трампа обіцяє "наслідки" за невиконання, деталі

Адміністрація президента США Дональд Трампа вимагає від Ірану офіційну заяву про визнання Ормузької протоки вільною для судноплавства. Тегеран має 24 години на виконання ультиматуму, інакше його очікуватимуть наслідки.

Цю вимогу передали Ірану як напряму, так і через регіональних посередників, а у випадку відмови — його очікують "наслідки". Про це повідомили троє американських посадовців під час брифінгу для преси, повідомляє Axios.

"Ми хочемо, щоб вони публічно заявили про припинення обстрілів суден і явно чи хоча б опосередковано визнали, що помилилися. Ми зараз над цим працюємо. Ми очікуємо, що іранці заявлять… що кожен канал у протоці буде відкритим і безкоштовним для проходу", — сказав один з посадовців, додавши, що очікують заяви від Ірану після суботньої зустрічі в Омані.

ЗМІ вказує, що речник МЗС Ірану заявив, що суботній візит в Оман буде присвячений саме Ормузькій протоці та морській безпеці. Тегеран повідомляє, що начебто узяв на себе чітку відповідальність за налагодження нормального судноплавства та "рішуче виконує це зобов'язання, консультуючись і співпрацюючи з Оманом згідно з угодою".

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"За словами одного з американських посадовців, іранці самі звернулися до адміністрації після двох днів сутичок на початку тижня, шукаючи продовження перемовин. "Вони сказали нам: 'Ми накоїли справ, ми помилилися. Давайте продовжимо говорити'", — стверджує посадовець США.

За даними інсайдера, наразі всередині іранського режиму триває боротьба щодо виконання меморандуму та подальших кроків у перемовинах з адміністрацією Трампа. За словами третього посадовця, якщо Тегеран не відреагує над їх позицією, то для них "це буде не найкращий день".

Водночас інсайдери говорять, що США та Іран досягли прогресу щодо ядерної угоди завдяки трьом тижням прямих і непрямих перемовин. Сам Трамп дав переговірникам простір і час для укладення угоди, "але не так уже й багато простору й часу", а на випадок відсутності угоди — "вже готуються альтернативні плани".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іран задумує вбити президента США Трампа. Сам глава Білого дому каже, що йому відомо про плани Тегерана щодо ліквідації.

Згодом стало відомо, що Іран почав відбудовувати ядерні об'єкти після ударів США. Останні супутникові знімки свідчать про ймовірний початок відповідних робіт.