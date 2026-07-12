Ультиматум Трампа не возымел эффекта: Иран вновь перекрыл проход через Ормузский пролив

Ночью 12 июля Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о закрытии судоходства через Ормузский пролив. Причиной в Тегеране назвали несанкционированный проход нескольких судов.

В заявлении ВМС КВИР сообщили, что в ответ на это обстреляли одно из нескольких судов, которые пытались пройти через пролив без разрешения. Об этом сообщает иранское издание Press TV.

"Военно-морские силы КВИР сообщают, что несколько судов попытались пройти по несанкционированному маршруту, несмотря на предупреждения об изменении курса; в результате судно, которое поставило под угрозу морскую безопасность, отключив свои системы, было поражено и остановлено", — пишут СМИ.

В КВИР добавляют, что после этого инцидента Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления. В Тегеране отмечают, что "в этом регионе ни одному судну не будет разрешено проходить через пролив".

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Позже издание Clash Report сообщило, что в иранских городах Бушер и Асалуе прогремела серия взрывов. Пока не уточняется, имеет ли это отношение к ударам США в связи с перекрытием пролива.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп оставил распоряжение на случай своей гибели от рук Ирана. Если Тегерану удастся организовать убийство американского президента, то Тегеран подвергнется бомбардировкам "с невиданной ранее силой".

Впоследствии стало известно об ультиматуме США в адрес Ирана в связи с Ормузским проливом. Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Ирана официального заявления о признании Ормузского пролива свободным для судоходства.