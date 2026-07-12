Ультиматум Трампа не вплинув: Іран знову закрив прохід через Ормузьку протоку

Вночі 12 липня Корпус Вартових ісламської революції Ірану (КВІР) повідомив про закриття судноплавства через Ормузьку протоку. Причиною в Тегерані назвали несанкціонований прохід кількох суден.

У заяві ВМС КВІР заявили, що у відповідь на це здійснили обстріл по одному з кількох суден, які намагалися пройти протокою в несанкціонований спосіб. Про це повідомляє іранське видання Press TV.

"Військово-морські сили КВІР вказують, що кілька суден спробували пройти несанкціонованим маршрутом, незважаючи на попередження щодо зміни курсу; в результаті, судно, яке поставило під загрозу морську безпеку, вимкнувши свої системи, було уражене та зупинене", — пишуть ЗМІ.

У КВІР додають, що після цього інциденту Ормузька протока закрита до подальшого повідомлення. В Тегерані вказують, що "в цьому регіоні жодному судну не буде дозволено проходити через протоку".

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Пізніше видання Clash Report проінформувало, що в іранських містах Бушер та Асалує пролунала серія вибухів. Наразі не зазначається, чи має це стосунок до ударів США за закриття протоки.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп залишив наказ на випадок своєї смерті від рук Ірану. Якщо Тегерану вдасться організувати вбивство американського президента, то Тегеран зазнає бомбардувань "з раніше небаченою силою".

Згодом стало відомо про ультиматум США до Ірану через Ормузьку протоку. Адміністрація президента США Дональд Трампа вимагала від Ірану офіційну заяву про визнання Ормузької протоки вільною для судноплавства.