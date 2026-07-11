Трамп залишив наказ на випадок своєї смерті: Іран зазнає безпрецедентного удару

Американська армія бомбитиме Іран як ніколи раніше. Таке розпорядження залишив глава Білого дому на випадок своєї ліквідації Тегераном.

Якщо Тегерану вдасться організувати вбивство американського президента, то Іран зазнає бомбардувань з раніше небаченою силою. Про це розповів Дональд Трамп виданню New York Post.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що вже давно перебуває у списку політиків, яким загрожує іранський режим.

"Єдине, що я наказав, — якщо щось трапиться, просто буквально бомбити їх з такою силою, якої вони ще ніколи не бачили", — сказав Трамп

Водночас глава Білого дому зазначив, що нової інформації про можливий замах на нього немає, додавши, що Іран уже багато років поспіль прагне його смерті.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль поділився зі США розвідданими, які вказують на нові плани вбивства Трампа. Тегеран планує помститися політику за вбивство у 2020 році, під час його першого президентського терміну, одного з головних генералів Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Трамп також не виключає, що його "вдача", можливо, триватиме недовго.

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Нагадаємо, під час похорону верховного лідера Алі Хаменеї, який загинув під час авіаударів по Тегерану, іранці розгорнули плакати із закликами вбити Трампа.

Також Фокус повідомляв, що навесні прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що Іран уже двічі намагався вбити Трампа.

При цьому американський пастор і політик Марк Бернс стверджує, що президента від загибелі оберігає "рука Божа".