Трамп оставил приказ на случай своей смерти: Иран получит беспрецедентный удар

Американская армия будет бомбить Иран как никогда ранее. Такое распоряжение оставил глава Белого дома в случае своей ликвидации Тегераном.

Если Тегерану удастся организовать убийство американского президента, то Иран испытает на себе бомбардировки ранее невиданной силы. Об этом рассказал Дональд Трамп изданию New York Post.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что уже давно находится в списке политиков, которым угрожает иранский режим.

"Единственное, что я отдал распоряжение — если что-то случится, просто буквально бомбить их с такой силой, какой они еще никогда не видели", — сказал Трамп

В то же время глава Белого дома отметил, что никакой новой информации о возможном покушении на него нет, добавив, что Иран уже много лет подряд стремится к его смерти.

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Израиль поделился с США разведданными, указывающими на новые планы по убийству Трампа. Тегеран планирует отомстить политику за убийство в 2020 году, во время его первого президентского срока, одного из главных генералов Корпуса стражей исламского Касема Сулеймани. Трамп также не исключает, что его "везение", возможно, продлится недолго.

Напомним, во время похорон верховного лидера Али Хаменеи, погибшего во время авиаударов по Тегерану, иранцы развернули плакаты, призывающие к убийству Трампа.

Также Фокус писал, что весной премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран уже дважды пытался убить Трампа.

При этом американский пастор и политик Марк Бернс утверждает, что президента от гибели оберегает "рука Божья".