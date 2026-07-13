США нанесли новую серию ударов по Ирану по приказу Трампа: детали (фото)

Центральное командование армии США сообщило о начале серии новых ударов по Ирану в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе. По данным СМИ, взрывы в Иране прогремели в нескольких городах на юго-западе страны.

Приказ о начале ударов по Ирану военным лично отдал президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в сообщении Центрального командования армии США.

"Сегодня в 17:00 по восточному времени США силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы и дальше ослаблять его способность свободно атаковать гражданских моряков и торговые суда, следующие через Ормузский пролив", — говорится в сообщении.

В Центральном командовании армии США подтвердили начало новой серии ударов по Ирану Фото: скриншот

В Центральном командовании добавляют, что приказ о нанесении удара по Ирану отдал лично президент Трамп. Цель таких ударов — попытка "привлечь иранские силы к ответственности".

По сообщениям иранских СМИ, серия взрывов прогремела в городах Бендер-Аббас, Ахваз, Хондаб, Канган и Сирик. Все эти города находятся в непосредственной близости от Ормузского пролива.

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Ранее Фокус сообщал об ультиматуме администрации Трампа Ирану. Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана официального заявления о признании Ормузского пролива свободным для судоходства.

Впоследствии стало известно, что Иран вновь перекрыл проход через Ормузский пролив. Причиной в Тегеране назвали несанкционированный проход нескольких судов.