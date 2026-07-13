США завдали нову серію ударів по Ірану за наказом Трампа: деталі (фото)

Центральне командування армії США повідомило про початок серії нових ударів по Ірану у відповідь на дії Тегерану в Ормузькій протоці. За даними ЗМІ, вибухи в Ірані пролунали в кількох містах на південному заході країни.

Наказ на початок ударів по Ірану військовим особисто віддав президент США Дональд Трампа. Про це йдеться в повідомленні Центрального командування армії США.

"О 17:00 за східним часом США сьогодні сили Центрального командування США розпочали завдавати нових ударів по Ірану, щоб продовжити послаблення його спроможності вільно атакувати цивільних моряків і торговельні судна, які прямують через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні.

У Центкомі армії США підтвердили початок нової серії ударів по Ірану Фото: скриншот

У Центральному командуванні додають, що наказ на удар по Ірану віддав особисто президент Трамп. Метою таких ударів є намагання "притягнути іранські сили до відповідальності".

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За повідомленнями іранських ЗМІ, низка вибухів пролунала в містах Бендер-Аббас, Ахвазі, Хондаб, Канган і Сірік. Усі міста перебувають у безпосередній близькості до Ормузької протоки.

Раніше Фокус повідомляв про ультиматум адміністрацїі Трампа до Ірану. Адміністрація президента США Дональд Трампа вимагає від Ірану офіційну заяву про визнання Ормузької протоки вільною для судноплавства.

Згодом стало відомо, що Іран знову закрив прохід через Ормузьку протоку. Причиною в Тегерані назвали несанкціонований прохід кількох суден.