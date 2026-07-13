США офіційно відновили війну проти Ірану: Трамп звернувся до Конгресу

Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення бойових дій проти Ірану після ударів американських військових 7 липня. Крім того, стало відомо і про поновлення морської блокади іранських портів.

Як пише видання The New York Times, президент США Дональд Трамп надіслав керівництву Конгресу офіційний лист, у якому повідомив про відновлення бойових дій в Ірані. Документ було направлено в п'ятницю, 10 липня, а його зміст став відомий журналістам у понеділок.

У листі глава Білого дому зазначив, що 7 липня американські військові завдали "оборонних ударів" по цілях на території Ірану. Таким чином адміністрація США вперше офіційно підтвердила початок нового етапу військової операції.

Одночасно Трамп оголосив про поновлення морської блокади Ірану. Крім цього, він заявив про намір запровадити 20-відсотковий збір на товари, що перевозяться через Ормузьку протоку — один із найважливіших морських шляхів світу, через який проходить значна частина глобального експорту нафти.

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Повідомлення президента знову поставило питання про межі його повноважень як головнокомандувача. У Конгресі вже неодноразово заявляли, що продовження військової кампанії потребує схвалення законодавців. Обидві палати раніше підтримали рішення, яке зобов'язує президента або припинити бойові дії, або отримати окремий дозвіл на їх продовження.

Втім, у Білому домі дотримуються іншої позиції. Адміністрація Трампа вважає, що президент має достатньо конституційних повноважень для проведення військових операцій без додаткового рішення Конгресу, оскільки він є верховним головнокомандувачем Збройних сил США.

Тим часом Центральне командування США (CENTCOM), яке відповідає за американські військові операції на Близькому Сході, повідомило, що морську блокаду Ірану буде поновлено у вівторок увечері.

У командуванні пояснили, що американські сили здійснюватимуть контроль над суднами, які прямують до іранських портів або виходять із них. Водночас військові запевнили, що судноплавство в регіоні залишатиметься відкритим для кораблів, які не порушують умов запровадженої блокади.

Нагадаємо, що 13 липня президент США Дональд Трамп наказав американським військовим розпочати нову серію ударів по Ірану. У CENTCOM заявили, що операція стала відповіддю на дії Тегерана в Ормузькій протоці, а іранські ЗМІ повідомили про вибухи одразу в кількох містах поблизу стратегічно важливої морської артерії.

До цього адміністрація Дональда Трампа висунула Ірану 24-годинний ультиматум із вимогою офіційно підтвердити, що Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства та припинити атаки на цивільні й торговельні судна. У Вашингтоні попередили, що в разі відмови Тегеран зіткнеться з "наслідками".

Та попри погрози Іран у ніч на 12 липня оголосив про закриття Ормузької протоки для судноплавства. У Тегерані заявили, що військові відкрили вогонь по одному із суден, яке нібито проігнорувало їхні вимоги.