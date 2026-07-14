Формула-1 під загрозою зриву через відновлення бомбардувань США та Ірану

Формула-1 опинилася під загрозою зриву мінімальної кількості етапів через поновлення американськими військовими бомбардувань об'єктів в Ірані.

Чемпіонат має провести щонайменше 22 етапи, інакше команди та Liberty Media можуть зіткнутися із серйозними фінансовими наслідками. Про це повідомило видання Motorsport.

Медіа пише, що Формула-1 планувала повернути етап у Сахірі, що мав відбутися, згідно з календарем, між Гран-прі Сінгапуру та Азербайджану. Однак коли стався новий обмін ударами у війні на Близькому Сході цей етап виключили зі змагань.

Тепер керівництво Формули-1 має знайти рішення в екстреному порядку. При цьому ідея проведення двох перегонів на одній трасі виключається.

Видання звертає увагу, що проведення щонайменше 22 етапів змагань — обов'язкова умова проведення змагань. Якщо ж цього не відбудеться, команди можуть спіткати серйозні штрафи від партнерів-спонсорів. Liberty Media натомість може стати порушником телевізійних контрактів, де прописані відповідні вимоги.

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Загострення ситуації на Близькому Сході ставить під питання не тільки повернення етапу змагань у Бахрейні. Невідомо також, що буде з Гран-прі Катару і Абу-Дабі, що мають відбутися наприкінці осені і на початку зими.

"Не лише преміальна категорія має труднощі, а й менші серії, що йдуть після Формули-1, такі як Формула-2 та Формула-3", — йдеться пише видання.

Зазначається, що наразі ситуація залишається доволі складною, а наступні кілька днів мають бути вирішальними для з'ясування проблеми. Остаточне рішення керівництво має знайти не раніше, ніж відбудеться етап в Зандворті, який запланований у період з 21 по 23 серпня.

Нагадаємо, 13 липня видання The New York Times повідомило, що США офіційно відновили війну проти Ірану.

Також напередодні США завдали нової серії ударів по об'єктах в Ірані.