Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала Израиль о переброске в страну ещё нескольких десятков самолётов-заправщиков. Эти действия происходят на фоне возможного расширения операции против Ирана.

По информации журналистов, ситуация обострилась после вторничного заседания в Ситуационной комнате, где президенту представили ряд новых военных сценариев. Об этом пишет Axios со ссылкой на три источника среди официальных лиц в Вашингтоне и Иерусалиме.

Инсайдеры говорят, что речь может идти о гораздо более масштабных атаках, чем нынешние. Среди вариантов, которые рассматривает Трамп, — авиаудары по энергетической инфраструктуре Ирана (в частности, по электростанциям) и повторные атаки на иранские ядерные объекты с целью уничтожения глубоко спрятанных запасов обогащенного урана.

Окончательного решения Трамп пока не принял, однако он настроен пойти на эскалацию с расчетом нанести Ирану значительный ущерб. Расчет заключается в том, чтобы заставить Тегеран открыть Ормузский пролив и пойти на уступки в отношении ядерной программы.

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Американские и израильские чиновники допускают, что приказ о расширении операции может поступить уже в ближайшие дни. В настоящее время США держат около 30 самолетов-заправщиков в аэропорту имени Бен-Гуриона недалеко от Тель-Авива и примерно столько же — на авиабазе Рамон на юге Израиля.

По словам израильских чиновников, в ближайшие дни ожидается прибытие ещё нескольких десятков самолётов, что фактически восстановит численность авиапарка до уровня, зафиксированного в начале войны. Американские военные сознательно выбирают именно Бен-Гурион в качестве базового аэропорта, поскольку другие авиабазы региона считаются более уязвимыми для иранских ударов и менее безопасными для американской техники.

Однако присутствие такого количества американских самолетов-заправщиков уже превратилось в политическую проблему внутри Израиля. На фоне открытия воздушного пространства, когда израильтяне массово отправляются в летние отпуска, дополнительные военные самолеты вызывают закрытие аэропорта, что может ударить по рейтингам коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах в Кнессет через три месяца.

Ранее Фокус сообщал о том, как Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе. В ОАЭ заявили, что один моряк погиб в результате попадания иранских ракет по нефтяным танкерам.

Впоследствии стало известно, как Иран в нужный момент обостряет конфликт с США в интересах РФ. Экономист Виталий Шапран убежден, что Иран помогает своему союзнику — России — с тех пор, как у Москвы возникли финансовые проблемы.