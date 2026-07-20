Ескалація на повну: США планують поновити повноцінні бойові дії проти Ірану — WP

Президент США Дональд Трамп задумується про поновлення повноцінних бойових дій проти Тегерану. Мотивами до таких дій є зрив угоди та нещодавня загибель американських військових після ударів Ірана.

Останні заяви глави держави відображають думки в Білому домі, які дедалі частіше схиляються до такого сценарію. Про це повідомляє The Washington Post.

За словами неназваного американського урядовця, з яким поспілкувалися журналісти, США готуються до розширення масштабів воєнної кампанії, а Пентагон вже нарощує чисельність бойової авіації в регіоні.

Співрозмовник ЗМІ водночас застерігає, що можливості для подальшої ескалації суттєво обмежені через скорочення запасів засобів ППО. Додатковою перешкодою стають труднощі з перекиданням нових підрозділів і літаків у зону конфлікту через уже наявні бойові пошкодження техніки.

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"Наших ресурсів не вистачає для того, щоб безпечно підтримувати проведення операцій, і мені здається, у Білому домі цього не усвідомлюють", — зазначив посадовець.

На думку військових аналітиків, ситуація з виснаженням запасів засобів і ракет є не єдиною в цьому вимірі. Фахівці вказують, що США наразі не готові до потенційної наземної операції в Ірані, однак Трамп ще минулого тижня відмовився виключати як можливий.

Раніше Фокус повідомляв про те, як CША готують масштабну атаку на Іран. Адміністрація президента США Дональда Трампа проінформувала Ізраїль про перекидання кількох десятків літаків-заправників у близькосхідний регіон.

Згодом стало відомо, що США завдали нових ударів по Ірану. Авіаудари по низці об'єктів розпочалися опівночі 19 липня за київським часом по території Ірану в якості "відплати" за загибель двох американських солдат.