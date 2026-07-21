Ціни на бензин і дизель злетіли: на яких АЗС пальне вже здорожчало

Ціни на бензин і дизель в Україні почали зростати. Сергій Куюн дав невтішний прогноз для водіїв.

На українських АЗС переписують ціни на пальне. В Україні почалося помітне зростання вартості бензину і дизеля. Про це свідчать дані моніторингу ринку у вівторок. Також про масове підвищення цін на АЗС напередодні заявив експерт галузі Сергій Куюн.

"Результати на табло. Далі ще точно буде", — написав він.

Найбільші мережі вже підвищили вартість бензину та дизельного пального на 1-2 грн за літр.

Актуальні ціни на АЗС: де бензин та дизель вже здорожчали

Згідно з оновленими цінниками станом на 21 липня, вартість пального в найбільших мережах виглядає так:

OKKO: бензин А-95 — 80,90 грн/л, преміум — 83,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, преміум-дизель — 85,90 грн/л, автогаз — 41,90 грн/л.

WOG: бензин А-95 — 81,50 грн/л, преміум — 84,50 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, преміум-дизель — 85,90 грн/л, газ — 41,90 грн/л.

SOCAR: бензин А-95 — 82,90 грн/л, преміум — 86,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, преміум-дизель — 85,90 грн/л, газ — 41,90 грн/л.

Укрнафта: бензин А-95 — 77,90 грн/л, преміум — 80,90 грн/л, дизель — 78,90 грн/л, преміум-дизель — 80,90 грн/л, газ — 38,40 грн/л.

Відео дня

На АЗС 21 липня - нова хвиля подорожчання, Куюн попередив, що ціни зростатимуть і далі Фото: Суспільне

Пальне дорожчає — причини

Як зазначив експерт, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, нинішнє підвищення цін на бензин і дизель було очікуваним. За його словами, хоча світові ціни почали зростати ще 7 липня, українські мережі не поспішали переписувати цінники.

"Світовий ринок почав зростання 7 липня, а на колонках плюсувати почало за два тижні. Це до розмов про те, що дорожчає швидко і де ж запаси. Ось вони — тримали ціни два тижні", — пояснив він.

Іран, Ормузька протока та дефіцит у Європі

Серед ключових причин експерт називає нове загострення на Близькому Сході.

"Перша причина — нове загострення в Ірані і нова блокада Ормузу. Нафта вже 90 дол./барель (було 72), дизпальне — 1200 дол./т (875)", — додає Куюн.

Важливо

Ескалація на повну: США планують поновити повноцінні бойові дії проти Ірану — WP

Другим фактором він називає дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку: "Постачання нафти на європейські НПЗ впало. РФ закрила експорт дизпального, а паралельно почала 'пилососити' на світовому ринку бензин".

За його словами, українські імпортери вже стикаються зі складнощами із закупівлею ресурсу. Як приклад він навів танкер із дизельним пальним, який прямував до румунської Констанци, але дорогою змінив маршрут після вигіднішої пропозиції від іншого покупця.

Вплинув і перехід на бензин Е10

Окремим чинником експерт називає запровадження бензину Е10.

"Виготовити такий обсяг виявилось проблематично, є проблеми з логістикою, тому на окремих колонках бачимо нулі навпроти бензину А-95", — зазначив експерт.

Що буде з цінами на пальне далі

За оцінкою Куюна, нинішнє подорожчання може бути не останнім: "Виходячи з поточних оптових цін, попереду нас чекає підвищення дизпального до рівня мінімум 86 грн/л, а бензину А-95 — мінімум до 83 грн/л".

Він також попереджає, що ситуація може погіршитися через тривалу напруженість на Близькому Сході та сезонно високий попит.

"Охолодження на Близькому Сході поки не проглядається. А ця фаза кризи може бути важчою за весняну, оскільки найближчі два місяці є піком сезонного споживання, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі виснажені і не встигли відновитися", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що в Україні склалася аномальна ситуація на ринку дизельного пального. Гуртові ціни вже перевищили роздрібні, а запас міцності для стримування вартості пального на автозаправних станціях практично вичерпано.