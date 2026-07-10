Почти 200 АЗС в Украине пострадали от российских атак. Эксперт по рынку топлива Сергей Куюн объяснил, грозит ли стране дефицит на АЗС, что будет с ценами, и предупредил водителей о необходимости изменить свои привычки.

Массированные российские атаки на топливную инфраструктуру стали одним из главных вызовов для украинского рынка в начале июля. В результате обстрелов уже повреждено около 200 объектов, в том числе автозаправочные станции и нефтебазы. Несмотря на это, операторы обещают не прекращать работу, хотя могут изменить формат обслуживания. Об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Почти 200 поврежденных объектов

По оценке эксперта, наибольшие потери понесли ведущие сети АЗС. В частности:

ОККО потеряла 4 нефтебазы и 8 автозаправочных комплексов;

WOG сообщает о повреждении 22 объектов;

"Укрнафта" — 12 объектов.

По словам Куюна, убытки наблюдаются практически у всех операторов рынка.

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В то же время на совещании под председательством премьер-министра представители топливных компаний заверили, что будут и впредь обеспечивать страну топливом.

Однако, как отмечает эксперт, в опасных регионах возможны сокращения графиков работы АЗС, а также временное ограничение предоставляемых услуг.

"Новое время требует от потребителей дисциплины и планирования. Чем реже и чем меньше времени вы будете проводить на АЗС, тем лучше", — подчеркнул Куюн.

Риски для логистики: запустят ли мобильные АЗС?

Отдельной проблемой эксперт назвал атаки российских войск на бензовозы, что создает дополнительные риски для логистики.

По словам Куюна, идею использования мобильных автозаправочных станций пока отложили.

Он пояснил, что такой формат может привести к появлению на рынке некачественного топлива и затруднить контроль за его реализацией. Кроме того, государство рискует потерять часть налоговых поступлений.

Бизнес просит отложить введение минимальных запасов топлива

Еще одним спорным вопросом эксперт назвал намерение правительства как можно скорее ввести в действие закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов (МЗНН).

По его мнению, в условиях постоянных атак требование накапливать дополнительные резервы без государственных гарантий является слишком рискованным для бизнеса.

Куюн отмечает, что правительство предлагает хранить часть запасов за рубежом, однако эта схема сопряжена с рядом проблем: дефицитом резервуаров, сложной логистикой, необходимостью получения лицензий и риском введения ограничений на экспорт топлива со стороны соседних государств в кризисной ситуации.

По его мнению, было бы эффективнее стимулировать создание защищенных подземных хранилищ в Украине.

Текущие цены на дизельное топливо в ЕС

Мировые цены на топливо вновь пошли вверх

Отдельно эксперт обратил внимание на новый рост цен на мировом рынке топлива. По его словам, после кратковременного снижения:

цена на нефть вновь приблизилась к 80 долларам за баррель (ранее опускалась до примерно 70 долларов);

дизельное топливо в Лондоне подорожало примерно до 1100 долларов за тонну, хотя ранее котировки снижались до 875 долларов.

Куюн отмечает, что пока на рынке нет панических настроений, однако ситуация требует постоянного мониторинга.

Бензин Е10 уже появился на АЗС

Кроме того, эксперт сообщил, что на украинских заправках уже начали продавать бензин Е10 с содержанием биоэтанола, и подчеркнул, что это пока не привело ни к повышению цен, ни к массовым жалобам на качество топлива.

В то же время Куюн критически оценил запуск программы именно во время войны. Он отметил, что из-за сложившейся ситуации с безопасностью подавляющая часть бензина Е10 в настоящее время импортируется, поэтому ожидаемого эффекта для развития украинского производства биоэтанола пока нет.

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Эксперт предупредил, что решения, касающиеся рынка топлива, должны учитывать реалии военного времени, чтобы не создать дополнительных рисков для обеспечения страны топливом.

Напомним, ранее директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин предупредил, что цены на бензин, дизельное топливо и автогаз могут вырасти в Украине на несколько гривен за литр. По его словам, ожидать дальнейшего подешевения нефти уже не стоит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это уже сказывается на мировой логистике энергоносителей.