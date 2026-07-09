"Снижение цен на топливо успешно завершилось": эксперт предупредил об изменении ценников на АЗС

В Украине цены на топливо могут существенно вырасти. Эксперт связывает это с ситуацией на Ближнем Востоке и изменениями на мировом нефтяном рынке.

В конце июля в Украине может подорожать топливо. По прогнозу директора группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, цены на бензин, дизельное топливо и автогаз могут вырасти на несколько гривен за литр. Об этом он заявил в эфире "Вечер.LIVE".

По словам эксперта, ожидания дальнейшего снижения цен на нефть утратили актуальность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, что уже сказывается на мировой логистике энергоносителей.

"Уже есть два судна, пострадавших там, — газовозы. И это уже является предпосылкой для того, что снижение цены — это уже в прошлом, и сейчас об этом обсуждать уже не актуально", — сказал Лёушкин.

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Он пояснил, что риски, связанные с транспортировкой энергоносителей, оказывают дополнительное давление на рынок, поэтому украинские АЗС могут начать пересматривать свои цены уже в ближайшие недели.

По прогнозу Леушкина, активный рост цен на топливо может начаться во второй половине июля.

"Снижение цен на топливо успешно завершилось", — сказал он.

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"В конце июля все виды топлива могут подорожать на несколько гривен за литр", — отметил эксперт.

В то же время он добавил, что одним из факторов, повлияющих на установление новых цен, станет завершение ряда крупных спортивных мероприятий в мире, после чего, по его словам, рынок топлива может стабилизироваться уже на более высоком ценовом уровне.

Напомним, ранее Иран произвел запуски ракет и беспилотников в направлении американских военных баз, расположенных в странах Ближнего Востока.

Также поступали сообщения о нападении Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. В связи с этим цены на нефть выросли почти на 2 % за последние два часа, превысив отметку в 70 долларов за баррель.

Актуальные цены на АЗС

Между тем 9 июля цены на топливо на АЗС незначительно выросли. Речь идет о бензине и дизельном топливе. За сутки больше всего подорожал бензин А-92, тогда как автогаз остался на уровне предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные портала Minfin.

Как изменились средние цены 9 июля

По состоянию на 9 июля средние цены на топливо в Украине составляют:

А-95 премиум — 78,72 грн/л (+2 коп.);

А-95 — 74,60 грн/л (+3 коп.);

А-92 — 69,53 грн/л (+13 коп.);

дизельное топливо — 75,94 грн/л (+2 коп.);

автогаз — 40,07 грн/л (без изменений).

За сутки наиболее заметно подорожал бензин А-92, тогда как изменения цен на другие виды топлива были минимальными.

Самый дешевый и самый дорогой бензин: где заправиться в Украине

Среди перечисленных сетей АЗС самую низкую цену на бензин А-95 предлагает "Авантаж 7" — 69,95 грн/л.

Также зафиксированы следующие цены на АЗС:

БРСМ-Нафта — 70,65 грн/л;

"Укрнафта" — 73,90 грн/л;

BVS — 74,90 грн/л.

Дороже всего заправить автомобиль бензином А-95 можно на заправках ОККО и WOG, где литр стоит 78,90 грн.

Разница между самым дешевым и самым дорогим предложением составляет почти 9 грн за литр.

Цены на дизельное топливо

Самую низкую цену на дизельное топливо среди указанных сетей также предлагает "Авантаж 7" — 71,95 грн/л.

Кроме того, цены ниже среднего уровня наблюдаются в следующих случаях:

БРСМ-Нафта — 71,19 грн/л;

BVS — 73,90 грн/л;

"Укрнафта" — 74,90 грн/л.

Самый дорогой дизель продают ОККО и WOG — по 79,90 грн/л.

Где выгоднее всего заправляться автогазом

Самая низкая цена на автогаз зафиксирована в сети "Авантаж 7" — 37,45 грн/л.

Кроме того, среди самых доступных предложений:

БРСМ-Нафта — 38,06 грн/л;

Укрнафта — 38,40 грн/л;

BVS — 38,90 грн/л.

Самый дорогой автогаз зафиксирован в сетях ОККО и WOG, где литр стоит 41,90 грн.

Напомним, на днях сообщалось об усилении армией РФ ударов по топливной инфраструктуре Украины. Враг в очередной раз нанес удар по АЗС в Харькове. Однако крупные сети автозаправочных станций существенно не пересматривали цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.